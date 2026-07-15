Mondiali, Inghilterra battuta 2-1, La finale è Spagna-Argentina

Roma, 15 lug. (askanews) – Sarà tra Spagna e Argentina la finale

del Mondiale di calcio di Stati Uniti, Canada e Messico 2026.

Nella seconda semifinale mercoledì 15 luglio l’Argentina ha battuto l’Inghilterra per 2-1 ribaltando gli inglesi in sette minuti. Apre Gordon al 55′ poi il pari di Fernandez all’85’, Lautaro decide al 92′ e manda l’Argentina alla finale di domenica a New York contro la Spagna.

Domenica 19 luglio a New York sarà la settima finale mondiale per l’Argentina con la possibilità di iscrivere

per la quarta volta il nome dell’Albiceleste nell’albo d’oro

della competizione. Inghilterra ribaltata in sette minuti,

dall’85’ e al 92′. Inghilterra suicidatasi tatticamente con

Tuchel che dopo il vantaggio ha rinunciato a giocare

consegnandosi agli avversari.

Il primo tempo è intenso e combattuto, ma povero di vere occasioni da gol. L’Inghilterra si rende pericolosa con un colpo di testa di Stones e una conclusione di Rodgers per James, mentre l’Argentina risponde con un potente destro dalla distanza di Enzo Fernandez che sfiora l’incrocio dei pali. La gara è caratterizzata anche da diversi interventi duri, con Messi bersaglio dei falli inglesi.

Nella ripresa l’Argentina parte meglio e sfiora subito il vantaggio con Julian Álvarez, fermato due volte da Pickford. Al 55′, però, è l’Inghilterra a colpire: Rodgers sfonda sulla destra e serve un pallone teso sul secondo palo dove Gordon, lasciato libero da Molina, appoggia in rete per l’1-0.

La Selección reagisce con decisione. L’Inghilterra si schiera a

cinque in difesa. Una tattica che non paga. Anzi. Pickford è decisivo sul colpo di testa di Nico Gonzalez, poi Mac Allister centra il palo (il primo) di testa. Il forcing argentino viene premiato all’85’, quando Enzo Fernandez raccoglie uno schema da calcio d’angolo e lascia partire un destro che supera il portiere inglese per l’1-1.

L’Argentina continua a spingere e, dopo un altro palo colpito da

Mac Allister, trova il gol decisivo in pieno recupero. Messi tiene vivo un pallone sulla sinistra, supera Spence e mette al centro un cross perfetto per Lautaro Martínez, che anticipa tutti e firma il 2-1 al 92′.

L’assalto finale dell’Inghilterra non produce effetti e, dopo

nove minuti di recupero, arriva il triplice fischio. L’Argentina

vola così in finale per il secondo Mondiale consecutivo, dove

affronterà la Spagna nell’atto conclusivo della Coppa del Mondo

2026.