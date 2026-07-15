MotoGp, Bagnaia operato, Ducati: “Intervento riuscito”

Roma, 15 lug. (askanews) – Francesco Bagnaia è stato sottoposto con successo a un intervento di fasciotomia endoscopica all’avambraccio destro per risolvere la sindrome compartimentale. Lo ha comunicato Ducati, spiegando che il pilota torinese è stato operato oggi al Policlinico di Modena.

L’operazione è stata programmata approfittando della pausa estiva del Mondiale MotoGP, che dopo il Gran Premio di Germania si fermerà per tre settimane prima di riprendere a Silverstone, dal 7 al 9 agosto.

L’obiettivo è consentire al due volte campione del mondo di recuperare completamente in vista della seconda parte della stagione, eliminando il problema che può compromettere la sensibilità e la forza dell’avambraccio durante la guida.

Nel comunicato diffuso dalla casa di Borgo Panigale si legge: “Francesco Bagnaia è stato sottoposto con successo a un intervento di fasciotomia endoscopica all’avambraccio destro presso il Policlinico di Modena. Approfittando della pausa estiva della MotoGP, Pecco inizierà ora il suo percorso di riabilitazione”.

Bagnaia potrà così sfruttare lo stop del campionato per completare il recupero e presentarsi nelle migliori condizioni al Gran Premio di Gran Bretagna, primo appuntamento dopo la pausa estiva.