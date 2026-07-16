2 minuti per la lettura

Salento, stretta contro l’abusivismo sulle spiagge: sequestrati ombrelloni segnaposto e merce illegale a Porto Cesareo. Multe per oltre 22mila euro.

PORTO CESAREO (LECCE) – Spiagge trasformate in aree di commercio abusivo, ombrelloni e lettini abbandonati sull’arenile per occupare posti e attività prive di autorizzazioni. È il quadro emerso dal blitz condotto a Porto Cesareo dalla Guardia Costiera e dai Carabinieri nell’ambito dei controlli contro l’abusivismo sulle coste salentine. L’operazione, scattata a seguito di numerose segnalazioni e denunce, ha portato alla scoperta di diverse irregolarità. Tra queste, un veicolo elettrico mobile allestito per la vendita e la somministrazione di alcolici e bevande, risultato completamente privo delle necessarie autorizzazioni amministrative. I militari hanno inoltre individuato gazebo e tende di grandi dimensioni, tra i tre e i quattro metri, installati abusivamente sulla spiaggia.

Porto Cesareo, blitz sulle spiagge contro abusivismo e ombrelloni segnaposto: sequestri e multe per oltre 22mila euro

Nel corso dei controlli, le autorità hanno sequestrato tre carretti in ferro contenenti circa 3.000 articoli da spiaggia e oggetti di vario genere, per un valore stimato di circa 10mila euro. Ai responsabili delle attività irregolari sono state contestate sanzioni amministrative per 15.400 euro. Il bilancio della prima fase dell’intervento parla complessivamente di 22.800 euro di multe elevate e di sequestri di merce per un valore di circa 11mila euro.

I controlli sono proseguiti anche nelle ore notturne per contrastare una pratica sempre più diffusa lungo le coste più frequentate: quella degli ombrelloni “segnaposto”, lasciati sull’arenile per riservare abusivamente spazi balneari, spesso accompagnati dall’abbandono di lettini e altre attrezzature. Durante il monitoraggio notturno sono stati recuperati e sequestrati cinque carretti, una tenda, undici ombrelloni, quattro lettini e dodici sdraio, oltre a circa 2.000 articoli tra gonfiabili e accessori da mare, per un ulteriore valore di circa 10mila euro. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il litorale di Porto Cesareo.