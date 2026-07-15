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Vasseur: “Ferrari squadra unita, Hamilton e Leclerc si stimolano a vicenda”

| 15 Luglio 2026 17:02 | 0 commenti

Vasseur: “Ferrari squadra unita, Hamilton e Leclerc si stimolano a vicenda”

AdnKronos
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(Adnkronos) –
“Arriviamo a Spa-Francorchamps sapendo che ci attende un weekend particolarmente impegnativo. È uno degli appuntamenti più difficili del calendario, sia per le caratteristiche del circuito sia per il meteo delle Ardenne, spesso variabile e imprevedibile”. Così il team principal della Ferrari Frederic Vasseur in vista del Gp del Belgio, in programma nel prossimo fine settimana. “Sappiamo di poter contare su una squadra unita, che continua a spingere nella stessa direzione, e su due piloti che lavorano molto bene insieme e si stimolano a vicenda ogni volta che scendono in pista -aggiunge Vasseur-. Ancora una volta, il nostro obiettivo sarà massimizzare il risultato e fare in modo di eseguire ogni dettaglio nel miglior modo possibile, dalla prima sessione fino alla bandiera a scacchi”.  

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