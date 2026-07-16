Claudio Durigon nuovo presidente della Lega Serie A di volley: “Arrivo con grande umiltà e senso di responsabilità”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Assemblea Straordinaria della Lega Pallavolo Serie A ha eletto per acclamazione Claudio Durigon nuovo presidente della Lega Pallavolo Serie A. Il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali succede dunque a Massimo Righi, che ha guidato la Lega come presidente dal 2020 al 2026 e che continuerà il proprio percorso all’interno della struttura con l’incarico di presidente del Consiglio di Amministrazione”. Questa la nota emessa dalla stessa Lega. Il nuovo presidente della Lega Pallavolo Serie A è stato eletto a Bologna, dove si è svolto il Volley Mercato 2026, con tre giorni di incontri e riunioni dedicati ai club di Serie A. L’evento si chiuderà oggi con la presentazione della stagione e dei calendari 2026/27 e con il lancio ufficiale dell’82esimo campionato di Serie A Credem Banca. Per quanto riguarda gli altri temi dell’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria, è stato eletto per acclamazione Carlo Ghirardi (Consoli Sferc Brescia) come nuovo consigliere della Serie A2 Credem Banca, in sostituzione del consigliere uscente Fabio Mechini. Poi è stata presa visione del bilancio preconsuntivo 2025/26 e approvato all’unanimità il bilancio preventivo per la stagione 2026/27.

“Quando mi è stato proposto di assumere questo ruolo, la mia prima reazione è stata quasi di incredulità. Ho pensato: state scherzando? Non me lo aspettavo davvero. Poi, però, ho iniziato a riflettere e ho capito che forse un filo conduttore c’è. Perché anche nella mia esperienza politica ho sempre cercato di costruire relazioni, mettere insieme persone, trovare soluzioni, dare una mano. E in questi anni ho avuto il piacere di confrontarmi con tanti di voi sui temi della crescita della pallavolo italiana. Con grande orgoglio, quindi, accetto questo incarico e desidero innanzitutto ringraziare tutti per la fiducia che mi avete accordato”, ha detto il neo presidente Durigon. “Per me è un onore entrare a far parte di una realtà che rappresenta una delle più grandi eccellenze dello sport italiano nel mondo. Cercherò di ricambiare questa fiducia mettendo a disposizione la mia esperienza istituzionale, i rapporti costruiti in questi anni e, soprattutto, il mio impegno quotidiano”, ha aggiunto Durigon.

“In questi mesi ho avuto modo di conoscere Massimo Righi. Per me resterà sempre il presidente. Da subito si è creato un rapporto di stima, di collaborazione e anche di amicizia. Mi ha fatto appassionare sempre di più a questo mondo, facendomi capire quanto lavoro, quanta competenza e quanta passione ci siano dietro una realtà che, spesso, dall’esterno si conosce solo per quello che accade sul campo. Quando abbiamo iniziato a parlarne, la mia prima richiesta è stata molto semplice: questa squadra deve rimanere tale. Perché una Lega non è fatta soltanto dal presidente. È fatta dalle persone che ogni giorno lavorano con professionalità, competenza e passione, spesso lontano dai riflettori. Io non arrivo qui per cambiare ciò che funziona. Arrivo con grande umiltà e con grande senso di responsabilità”, ha concluso il nuovo presidente della Lega Pallavolo Serie A.

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