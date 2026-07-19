Cetraro, Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Soqquadro Beach Music 2026

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Cetraro brilla con Miss Italia Calabria 2026: Soqquadro Beach Music protagonista di una serata di bellezza e musica live.

CETRARO (COSENZA) – Eleganza, spettacolo e promozione del territorio hanno caratterizzato la sesta tappa di Miss Italia Calabria 2026, ospitata a Cetraro nell’ambito dell’87ª edizione del concorso di bellezza più longevo e prestigioso del Paese. A fare da cornice all’evento è stato il Soqquadro Beach Music, lo stabilimento balneare nato dall’intuizione imprenditoriale dei fratelli Antonuccio, che hanno fatto del divertimento e dell’accoglienza il cuore del loro progetto. L’ampia partecipazione del pubblico e l’entusiasmo con cui la città ha accolto la manifestazione hanno contribuito al successo della serata.

A conquistare la fascia di Miss Soqquadro Beach Music 2026 è stata Silvia Scicchitano di Soverato, che con questo titolo ha ottenuto il pass per le finali regionali di Miss Italia Calabria. Sul podio anche Valeria Borelli di Cerva, seconda classificata con la fascia di Miss Givova, e Alena Giglio di Cetraro, terza classificata con la fascia di Miss Framesi. Quarta classificata Mariarosaria Sapia di San Marco Argentano, quinta Rita Cannavino di Vibo Valentia e sesta Aurora Lambiase di Buonvicino.

Miss Italia Calabria 2026

Prima ancora di essere una competizione, Miss Italia Calabria è diventata una storia. Una storia di persone, territori, sogni e passione. Un percorso che ha saputo conquistare il pubblico e consolidare il proprio valore nel panorama regionale. Dietro ogni tappa, ogni applauso e ogni sorriso c’è una visione precisa e un lavoro quotidiano fatto di organizzazione, impegno e dedizione. A guidare questo lungo viaggio sono Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali del concorso e titolari della Carli Fashion Agency. Un progetto che, anno dopo anno, ha saputo crescere grazie alla forza di una rete composta da istituzioni, partner, professionisti. Una squadra che lavora con passione dietro le quinte per trasformare ogni appuntamento in un’esperienza capace di coinvolgere comunità intere.

Gli esclusivisti regionali

«Ogni edizione rappresenta un nuovo capitolo di questa straordinaria storia – affermano Linda Suriano e Carmelo Ambrogio –. Il nostro primo ringraziamento va alla patron Patrizia Mirigliani, per la fiducia che continua a riservare al nostro lavoro, allo staff nazionale di Miss Italia, ai partner che credono nel progetto e alla nostra incredibile squadra che, con professionalità e passione, rende possibile questo percorso». In dodici anni Miss Italia Calabria è diventata molto più di un evento: è un viaggio attraverso luoghi, culture e identità, capace di portare sotto i riflettori non solo le aspiranti miss, ma anche le bellezze dei Comuni che ospitano le diverse tappe del tour regionale.

Un ruolo fondamentale nella crescita e nel consolidamento di Miss Italia Calabria è ricoperto dai partner che, nel corso degli anni, hanno scelto di accompagnare il percorso della manifestazione condividendone valori e obiettivi. Tra queste realtà spicca Carlomagno Auto, presenza storica al fianco del concorso regionale e delle concorrenti durante tutte le tappe del tour, con una collaborazione costruita nel tempo all’insegna della fiducia e della continuità. Accanto alle partnership consolidate, questa edizione si arricchisce di nuove importanti sinergie, a partire da Effetto Visivo Optic di Amalia Provenzano, realtà cosentina che ha scelto di sostenere il progetto e affiancare le protagoniste di questo viaggio.

La forza del progetto passa anche attraverso il racconto delle emozioni vissute nelle diverse tappe, grazie al prezioso supporto dei media partner Esperia TV (canale 15), Jonica Radio TV (canale 82) e Jonica Radio FM 90.2, che seguono il percorso regionale dando voce alle protagoniste e ai territori.

L’entusiasmo del pubblico

«Il calore del pubblico è la conferma più bella del valore di questa manifestazione- proseguono gli organizzatori-. Cetraro, ancora una volta, ci ha regalato una serata straordinaria. Ringraziamo i fratelli Antonuccio, titolari del Soqquadro Beach Music, una delle location più belle del Tirreno, che ha accolto questa importante serata. Un ringraziamento particolare va al sindaco Giuseppe Aieta, un caro amico e una persona sempre vicina al progetto, e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

Fondamentale anche il contributo dei partner che hanno reso possibile la realizzazione della serata, a partire da Came Officine Grafiche di Barbara Tundis e Paolo Santalucia, che hanno curato e realizzato la splendida scenografia di questa edizione. Un grazie va inoltre ai partner istituzionali della manifestazione: la Regione Calabria, Calabria Straordinaria e il Consiglio Regionale della Calabria, che insieme all’associazione A.M.S. Arte, Musica e Spettacolo E. Del Trono APS hanno sostenuto l’iniziativa. Un riconoscimento va anche ad Angelo Scorzo, da anni al fianco di Miss Italia Calabria, e a Fabrizio Avolio per l’impegno e il contributo offerti alla realizzazione dell’evento».

Miss Italia 2025

A impreziosire la serata è stata la presenza di Katia Buchicchio, Miss Italia 2025, madrina dell’appuntamento, insieme ai componenti della giuria chiamati a valutare le concorrenti e a vivere da vicino il percorso delle aspiranti miss. «Il ringraziamento più grande, però – concludono Linda Suriano e Carmelo Ambrogio – lo rivolgiamo alle ragazze che partecipano al concorso e alle loro famiglie. Sono loro il cuore pulsante di questo progetto. Giovani donne che scelgono di mettersi in gioco, di raccontare la propria personalità e di vivere un’esperienza capace di lasciare un segno importante nel loro percorso umano e professionale». Le iscrizioni al concorso di Miss Italia sono ancora aperte. Tutte le ragazze interessate possono candidarsi e partecipare a questa esperienza attraverso il sito ufficiale www.missitalia.it.

Edizione 2026 Miss Italia Calabria: gli anni ’90

Miss Italia Calabria 2026 apre un nuovo capitolo all’insegna delle emozioni, scegliendo gli anni ’90 come anima narrativa di un’edizione dal forte carattere evocativo. Un decennio entrato nell’immaginario collettivo come simbolo di trasformazione, vissuto tra il desiderio di innovazione e il valore delle connessioni autentiche, quando il mondo iniziava ad affacciarsi alla rivoluzione digitale senza perdere il calore degli incontri reali. Un tuffo in un’epoca che non viene raccontata con nostalgia, ma riletta attraverso uno sguardo contemporaneo: gli anni ’90 rivivono nei suoni, nelle immagini e nelle atmosfere di una generazione che ha conosciuto il passaggio dall’analogico al digitale, custodendo ancora oggi un patrimonio di emozioni, semplicità e condivisione.

La direzione artistica dell’edizione 2026 porta la firma di Linda Suriano, che insieme a Larissa Volpentesta ha condotto uno spettacolo coinvolgente e ricco di suggestioni, capace di intrecciare memoria, creatività e intrattenimento in un racconto scenico dal ritmo dinamico. A scandire i momenti più intensi della serata è stata la musica della band “I Freschi di Zona”, che ha riportato sul palco le atmosfere e le sonorità di un’epoca indimenticabile. A impreziosire ulteriormente lo spettacolo sono state le coreografie curate da Lorenza Stamati.

Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Soqquadro Beach Music 2026

L’imprenditore Vincenzo Antonuccio, comproprietario del Soqquadro Beach Music, sottolinea l’importanza della tappa di Miss Italia Calabria a Cetraro, un appuntamento che diventa occasione per raccontare una Calabria autentica, dinamica e ricca di eccellenze, attraverso la bellezza, le tradizioni e la capacità imprenditoriale del territorio: «Tutto quello che riguarda la Calabria per noi è importante. Spesso questa terra viene raccontata come il fanalino di coda dell’Italia, ma noi vogliamo contribuire a ribaltare questa immagine e lo facciamo con tutte le nostre forze, ogni giorno».

Insieme ai suoi tre fratelli, Vincenzo Antonuccio porta avanti un progetto di promozione che non si ferma ai confini regionali. Da tre anni, infatti, il gruppo è presente anche a Milano, dove attraverso le proprie attività ristorative racconta le tradizioni calabresi, dai prodotti tipici ai vini, portando fuori regione i sapori e l’identità della propria terra. La tappa di Miss Italia Calabria rappresenta, secondo Antonuccio, il punto d’incontro tra bellezza, territorio e ricerca dell’eccellenza: «Questa manifestazione è il coronamento di un percorso legato alla continua ricerca del bello e del buono che cerchiamo di valorizzare quotidianamente. Ospitare Miss Italia Calabria significa condividere proprio questi valori».

Cetraro ospita Miss Italia Calabria 2026

Il presidente del Consiglio comunale di Cetraro, Emanuela Matta, ha portato i saluti dell’amministrazione comunale sottolineando il valore della manifestazione e il legame con il territorio. «Siamo sul lungomare di Lampetia, uno dei tratti più suggestivi della costa tirrenica calabrese. Porto i saluti del sindaco Giuseppe Aieta e dell’intera amministrazione comunale, che accoglie con grande orgoglio, per il secondo anno consecutivo, le selezioni di Miss Italia Calabria». La presidente del Consiglio comunale ha evidenziato come l’evento si inserisca in un percorso più ampio di valorizzazione e rinascita del territorio, in una cornice capace di unire bellezza, cultura e aggregazione: «Ospitare una manifestazione come Miss Italia Calabria significa raccontare una Calabria capace di valorizzarsi, di creare occasioni di incontro e di guardare al futuro con entusiasmo».

Miss Soqquadro Beach Music 2026: la giuria

A decretare la vincitrice della sesta tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Vincenzo Antonuccio (Soqquadro Beach Music), Angelo Scorzo (Aesse design), Maria Teresa Spaccarotella Les Filles en Rose (Abbigliamento uomo/donna Cetraro), Barbara Tundis (CAME Officine Grafiche), Maria Antonietta Sasà (Miss Cinema Calabria 2025), Francesco Iaccino (docente), Giangabriele Quintieri (Elite Gioielli – Belvedere Marittimo), Carmine Drago (Framesi in testa parrucchieri San marco argentano), Katia Buchicchio (Miss Italia 2025).

Miss Soqquadro Beach Music 2026

La proclamazione di Miss Soqquadro Beach Music 2026 rappresenta per Silvia Scicchitano un momento di grande emozione e un traguardo da custodire con orgoglio. La miss neoeletta racconta la felicità per un titolo arrivato inaspettatamente, ma accolto con entusiasmo e gratitudine: «Sono felicissima di aver ricevuto questo titolo e ancora molto emozionata perché non mi aspettavo sicuramente di arrivare fino a questo punto. È una soddisfazione importante e sono contenta di aver raggiunto questo piccolo, ma significativo obiettivo». Per Silvia, il concorso rappresenta un percorso capace di offrire nuovi stimoli, incontri e occasioni di crescita. «Mi aspetto soprattutto un’esperienza che possa accompagnare anche il mio cammino accademico e arricchire il mio bagaglio personale. Il mio obiettivo è laurearmi e mettere le mie conoscenze al servizio di chi ha bisogno».

Miss Italia Calabria 2026: il tour

Il viaggio di Miss Italia Calabria prosegue con un calendario ricco di appuntamenti che attraverseranno alcuni dei luoghi più suggestivi della Regione, tra borghi, piazze e prestigiose location. I prossimi eventi da segnare in agenda sono: il 21 luglio al Palmeto di Corigliano-Rossano; il 22 luglio al Museo Multimediale di Cosenza.