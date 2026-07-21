Harry e Meghan valutano di tornare a vivere in Gran Bretagna

(Adnkronos) –

A quasi sette anni dalla loro partenza dalla Gran Bretagna, il principe Harry e Meghan Markle starebbero valutando la possibilità di tornare a vivere nel Regno Unito, secondo quanto riportato dal Daily Mail. Il duca e la duchessa di Sussex hanno visitato la Gran Bretagna la scorsa settimana con i figli Archie e Lilibet, segnando la loro prima visita di famiglia nel Paese dopo anni. Durante il viaggio, hanno anche incontrato Re Carlo e la Regina Camilla. L’incontro si è svolto nella più assoluta riservatezza e non sono state diffuse fotografie o altra documentazione. Secondo quanto riportato, il palazzo aveva subordinato la visita alla condizione che nessun dettaglio venisse divulgato ai media, e Harry e Meghan hanno rispettato l’accordo.

“I bambini erano entusiasti del viaggio e Harry non li avrebbe certo delusi”, ha dichiarato una fonte vicina alla coppia, aggiungendo che Carlo è in contatto regolare con i nipoti. “Si videochiamano di continuo, ma erano davvero emozionati di poterlo finalmente incontrare”, ha aggiunto la fonte. “Era la loro prima vera occasione per conoscerlo”. Secondo quanto riportato, la visita è andata così bene che Harry e Meghan starebbero prendendo in considerazione una decisione sorprendente: tornare a vivere in Gran Bretagna. Una delle ragioni è la diagnosi di cancro di Carlo, che permetterebbe a Harry e alla sua famiglia di stargli più vicini. Un’altra è la presunta difficoltà della coppia ad ambientarsi completamente a Los Angeles e a sentirsi a casa negli Stati Uniti.

Una fonte vicina a Harry ha dichiarato: “Ha iniziato a sentirsi un po’ indesiderato in America. Si rende conto che forse il ‘sogno americano’ non è tutto ciò che prometteva”. La fonte ha affermato che Meghan condivide i sentimenti del marito. “Ho sentito dire che è molto favorevole a ricostruire il rapporto con la parte britannica della famiglia di Harry. E il cuore di Harry è sempre stato, e rimane, in Gran Bretagna. Non è un segreto che siano andati negli Stati Uniti per tentare la fortuna e cercare di trarre profitto dalla sua fama e dal suo status reale. Hanno ottenuto successi significativi, come l’accordo da 100 milioni di dollari con Netflix. Ma il sogno americano si sta raffreddando e Meghan si sente anche isolata. Sta cercando di portare avanti nuove idee e progetti, ma non è facile. Forse ora è passata abbastanza acqua sotto i ponti da permettere loro di tornare”.