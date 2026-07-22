AI e talento, una nuova formula nel real estate italiano

Roma, 21 Lug. – Il mercato immobiliare tradizionale è spesso percepito come complesso e stressante, un settore in cui la burocrazia e la mancanza di trasparenza possono scoraggiare anche i più determinati. Tuttavia, a Milano Ovest, una nuova realtà sta emergendo per cambiare le regole del gioco: Smart Agency Real Estate. Questa innovativa agenzia si propone come una piattaforma digitale multiservizi, offrendo un ecosistema completo di professionisti e un unico referente per ogni fase della compravendita. Silvia Di Gregorio, cofondatrice di Smart Agency Real Estate, spiega: “Grazie all’intelligenza artificiale integrata nel nostro CRM, abbiamo costruito un workflow fluido e scalabile”. L’applicazione proprietaria Smart Home, dotata dell’intelligenza artificiale Miss Re, automatizza i flussi di lavoro, gestisce la burocrazia e invia notifiche in tempo reale al cliente su appuntamenti proposti e feedback dei visitatori. Questo approccio non solo semplifica il processo, ma permette ai consulenti di concentrarsi sulla relazione umana, portando nel settore doti fondamentali come l’empatia e la precisione. Jessica Caia, titolare dell’ufficio di Milano Ovest, testimonia l’efficacia di questo modello: “In passato, mi avevano relegata alla segreteria, dicendomi che non avevo la capacità di vendere. Oggi, a 25 anni, grazie a una struttura che premia le competenze e offre servizi integrati all’avanguardia, gestisco un intero ufficio e sto per aprire il mio secondo punto vendita”. Questo dimostra come un modello di business alternativo e meritocratico possa valorizzare il talento e promuovere la crescita personale e professionale. L’impatto positivo di Smart Agency Real Estate sulla società è evidente: un servizio più trasparente e personalizzato che risponde alle esigenze dei clienti moderni, sempre più orientati verso soluzioni digitali e immediate. “La tecnologia svolge gran parte del lavoro di routine”, afferma Di Gregorio, “permettendo ai nostri consulenti di concentrarsi sulla relazione umana”. Con una strategia che unisce assistenza personalizzata e massima efficienza digitale, l’agenzia è ora pronta a esportare il suo modello multiservizi su tutto il territorio nazionale. “Questo connubio tra strumenti digitali avanzati, marketing d’avanguardia e valorizzazione del talento ha permesso di creare un modello di business alternativo e meritocratico”, conclude Di Gregorio. (Servizio Pubbliredazionale)