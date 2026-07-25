Calabria Vibo Valentia Cronache Attualità FOTO – L’ultimo addio ad Alessio Pio GIANLUCA PRESTIA | 25 Luglio 2026 19:01 | 0 commenti morte Alessio Pio A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. 2 minuti per la lettura COPYRIGHTIl Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA Invia commento Annulla rispostaIl tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *Commento * Nome * Email * Sito web Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.