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Fentanyl rubato all’Israelitico di Roma, due indagati per il furto delle 80 fiale

| 22 Luglio 2026 21:01 | 0 commenti

Fentanyl rubato all’Israelitico di Roma, due indagati per il furto delle 80 fiale

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(Adnkronos) – Ci sono due indagati nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sul furto di ottanta fiale di Fentanyl dalla cassaforte della farmacia dell’ospedale Israelitico. A quanto si apprende si tratterebbe di due custodi dell’ospedale. Le indagini, coordinate dalla procura di Roma e delegate ai carabinieri del nucleo investigativo della Capitale e ai carabinieri del Nas, sono in corso per ricostruire eventuali falle e la destinazione delle fiale sottratte. Un episodio che ha destato allarme per la pericolosità della sostanza. 

 

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