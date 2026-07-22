Us Open, pubblicate le entry list: 10 gli italiani presenti nei main draw

ROMA (ITALPRESS) – Sono dieci in tutto gli italiani presenti nei main draw dei singolari degli Us Open, quarta e ultima prova del Grande Slam, in scena sui campi in cemento del Flushing Meadows Park di New York dal 23 agosto al 13 settembre. In campo maschile fari puntati soprattutto sul numero uno del mondo Jannik Sinner, che guida una pattuglia di otto azzurri. Con lui attesi al via anche Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego.

Nell’entry list del singolare maschile, poi, da menzionare la presenza dello spagnolo Carlo Alcaraz, che dovrebbe rientrare nel circuito internazionale nel Masters 1000 in programma a Cincinnati dal 13 agosto, e quella del danese Holger Rune, anche lui “rientrante” dopo diversi mesi di stop.

Nel singolare femminile, invece, due le azzurre ai nastri di partenza: si tratta di Jasmine Paolini e di Elisabetta Cocciaretto.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).