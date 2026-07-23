Mattarella, Schlein: auguri al Presidente, Pd grato per sue parole e atti

Roma, 23 lug. (askanews) – “Al Presidente Mattarella giungano da parte mia e di tutta la comunità del Partito Democratico i più sinceri auguri nel giorno del suo compleanno. Non saremo mai sufficientemente grati per il suo servizio alla Repubblica e alla sua dignità internazionale. Le sue parole e i suoi atti sono e rimangono un riferimento per tutti. E l’affetto del popolo italiano nei suoi confronti ne è la testimonianza più chiara ed evidente”. Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein.