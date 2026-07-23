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Mattarella, Schlein: auguri al Presidente, Pd grato per sue parole e atti

| 23 Luglio 2026 11:46 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 23 lug. (askanews) – “Al Presidente Mattarella giungano da parte mia e di tutta la comunità del Partito Democratico i più sinceri auguri nel giorno del suo compleanno. Non saremo mai sufficientemente grati per il suo servizio alla Repubblica e alla sua dignità internazionale. Le sue parole e i suoi atti sono e rimangono un riferimento per tutti. E l’affetto del popolo italiano nei suoi confronti ne è la testimonianza più chiara ed evidente”. Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein.

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