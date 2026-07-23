Venezia83, Buttafuoco: da Ue scelta politica, noi non facciamo politica

Roma, 23 lug. (askanews) – “Un soggetto co-finanziatore si è sfilato senza creare un impatto economico significativo. È un compagno di strada che oggi ci lascia in ragione di un punto tutto politico…. Noi non facciamo politica, non assecondiamo tamburi, siamo chiamati qui alla ricerca nel campo delle arti”.

Così Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia, alla conferenza di presentazione della 83esima Mostra internazionale d’arte cinematografica (2 – 12 settembre), riferendosi alla revoca di 2 milioni di euro di fondi europei per la riapertura del padiglione russo.

“Ben tre lettere della Commissione Europea hanno avuto tre dettagliate risposte e ripetevano le stesse domande – ha aggiunto, citando poi il titolo del HuffPost: ‘L’Ue toglie due milioni alla Biennale e dà sei miliardi (in sei mesi) a Putin’…. Ecco dove diventa torbida l’acqua e non è certamente qui”, ha aggiunto.