TikTok sotto accusa in Europa: “Viola leggi Ue, account dei minori a rischio”

(Adnkronos) –

TikTok viola la legge sui servizi digitali dell’Ue (Dsa), perché i suoi account per i minorenni non sono sicuri. E’ il risultato preliminare cui è giunta la Commissione Europea, al termine di un’indagine sul social della cinese ByteDance: secondo l’esecutivo Ue, gli account TikTok per i minori non soddisfano gli standard di sicurezza richiesti dal Digital Services Act.

Il problema è che, su TikTok, i minori possono scegliere di rendere pubblico il proprio account. Questo significa che qualsiasi utente, anche chi non possiede un account TikTok, può visualizzarne i contenuti. Questa impostazione consente inoltre che i contenuti pubblicati da minori “più grandi” (16-17 anni) vengano consigliati ad altri utenti di TikTok, tramite la sezione “Per te”.

Questa esposizione, secondo la Commissione, potrebbe comportare “contatti indesiderati” da parte di potenziali aggressori e il rischio che i contenuti vengano utilizzati a fini di cyberbullismo. Questa funzionalità offre potenzialmente agli estranei una “finestra” sulla vita di un minore. Inoltre, dato che quello che i minori pubblicano può rimanere online per sempre e seguirli fino all’età adulta, questa funzionalità comporta rischi di conseguenze “potenzialmente permanenti”.



Anche quando i minori scelgono di avere un account privato, continua la Commissione, i loro profili possono essere facilmente trovati tramite gli elenchi “Seguiti” e “Follower” di altri utenti, e le loro foto del profilo rimangono accessibili a chiunque, compresi gli utenti senza un account TikTok. Le impostazioni di TikTok continuano a esporli a rischi, tra cui contatti indesiderati, cyberbullismo o comportamenti predatori.

Le impostazioni dell’account, secondo la Commissione, non sono un dettaglio secondario. Al contrario, sono fondamentali per garantire la sicurezza online dei minori, poiché determinano chi può visualizzare i loro contenuti e chi può contattarli. Il Dsa prevede che le piattaforme accessibili ai minori devono garantire un elevato livello di privacy, sicurezza e protezione dei propri servizi.

E dunque la Commissione ritiene, in via preliminare, che le impostazioni dell’account di TikTok non soddisfino questo standard, in quanto espongono gli account e i contenuti dei minori a una “visibilità eccessiva”.



Per l’esecutivo Ue, TikTok dovrebbe modificare le impostazioni predefinite degli account “pubblici” dei minori, in modo che i loro contenuti siano, per impostazione predefinita, visibili solo agli utenti di TikTok che il minore ha autorizzato.

Inoltre, anche se i minori più grandi hanno la possibilità di condividere i propri contenuti con un pubblico più ampio su TikTok, questi contenuti non dovrebbero “in nessun caso” essere accessibili a un pubblico globale al di fuori della piattaforma. Infine, TikTok dovrebbe astenersi dal consigliare contenuti di minori ad altri utenti del social tramite il feed “Per te”.

TikTok ha ora la possibilità di esaminare i documenti contenuti nei fascicoli d’indagine della Commissione e di rispondere per iscritto alle conclusioni preliminari . Parallelamente, verrà consultato il Comitato europeo per i servizi digitali (Ebd). Se le conclusioni preliminari della Commissione verranno confermate, TikTok rischia una sanzione pari a fino al 6% del fatturato annuo globale del fornitore, che in questo caso è ByteDance (ricavi stimati a 186 mld di dollari nel 2025, quindi la multa massima teorica dovrebbe essere di 11,6 mld di dollari, 9,8 mld di euro).

“Esamineremo queste conclusioni preliminari e continueremo a collaborare in modo costruttivo con la Commissione”, le parole di un portavoce di TikTok.

“Su TikTok, gli account dei più giovani dispongono, fin dal momento della loro creazione, di oltre 50 funzioni preimpostate per la privacy e la sicurezza, sviluppate in collaborazione con esperti del settore. Gli account degli utenti di età inferiore ai 18 anni sono privati per impostazione predefinita e siamo una delle poche piattaforme in cui gli adolescenti più giovani non possono utilizzare la messaggistica diretta né vedere i propri contenuti inseriti nella pagina ‘Per te’. La tutela dei minori online è un obiettivo che condividiamo e restiamo impegnati a migliorare continuamente le misure che adottiamo per proteggerli”, ha detto il portavoce di Tiktok.