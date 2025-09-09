Global Sumud Flotilla: «Attaccati da un drone in acque tunisine»

2 minuti per la lettura

Gli attivisti della Family Boat” della flotta Global Sumud Flotilla denunciano l’attacco di un drone in acque tunisine. «Atti di aggressione con l’obiettivo di intimidirci e di modificare la nostra missione non ci fermano» scrive il portavoce Tony La Piccirella che ogni giorno racconta nel diario di bordo sul Quotidiano del Sud questa missione

La nave “Family Boat” della flotta Global Sumud Flotilla attualmente attraccata nel porto di Tunisi, dove è arrivata insieme ad altre imbarcazioni direttamente da Barcellona, colpita nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 settembre da un drone.

SUMUD FLOTILLA COLPITA DA UN DRONE

I membri a bordo stanno tutti bene, come confermano direttamente dalla organizzazione che in una nota ufficiale spiega che la barca viaggia sotto la bandiera portoghese e che è una delle imbarcazioni principali e porta a bordo alcuni dei componenti del comitato principale.

SUMUD FLOTILLA, LE PAROLE DEL PORTAVOCE LA PICCIRELLA

«Atti di aggressione con l’obiettivo di intimidirci e di modificare la nostra missione non ci fermano. La nostra missione pacifica per interrompere blocco di Gaza e portare la nostra solidarietà a quelle popolazioni continua con determinazione». Scrive ancora Global Sumud Flotilla.

Il portavoce Tony La Piccirella che ogni giorno racconta nel diario di bordo sul Quotidiano del Sud questa missione proprio dalla barca colpita, ha ricostruito i fatti. «Era circa mezzanotte quando siamo stati colpiti da un drone a prua, probabilmente per tentare di colpire una tanica di diesel». La polizia è salita a bordo e le indagini sono in corso.

L’imbarcazione si trovava in acque tunisine quando è scoppiato un incendio a bordo, rapidamente domato, secondo un giornalista dell’Afp arrivato poco dopo lo spegnimento delle fiamme. Ma la causa dell’incendio rimane controversa, con il portavoce della guardia nazionale tunisina Houcem Eddine Jebabli che afferma che «non sono stati rilevati droni». «Secondo i risultati preliminari, l’incendio è scoppiato nei giubbotti di salvataggio a bordo», ha detto il portavoce, aggiungendo che le indagini sono ancora in corso.



Le notizie relative a un drone sono «del tutto infondate», ha riconfermato la guardia nazionale in una dichiarazione pubblicata sulla sua pagina Facebook, suggerendo che l’incendio potrebbe essere stato causato da una sigaretta.

SUMUD FLOTILLA: È STATO UN DRONE

«È stato al 100% un drone che ha sganciato una bomba», insistono gli attivisti a bordo. Nessuna reazione dai portavoce militari israeliani alla richiesta di commento.