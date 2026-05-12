Scanzano, scomparsa Nicola Scarascia, è mistero fitto

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Da venerdì sera, 8 maggio 2026, non si hanno notizie di Nicola Scarascia, 52enne scomparso a Scanzano Jonico. Dopo un prelievo al bancomat, il suo cellulare è risultato spento. Su Rai3 la trasmissione “Chi l’ha visto?” dedicherà un servizio sul caso nella puntata di oggi, martedì 12 maggio 2026

Battute di ricerca effettuate da terra, con elicottero, droni e cani molecolari, ma sinora la scomparsa di Nicola Scarascia, 52 anni, di professione autotrasportatore, resta avvolta nel completo mistero. Sono stati analizzati movimenti, spese, prelievi bancari, traffico telefonico, l’abitazione in cui soggiornava e i rapporti personali, sia recenti sia del passato. È una corsa contro il tempo su un caso che presenta troppe ombre.

Nicola Scarascia





SCANZANO, PROSEGUONO SENZA SOSTA LE RICERCHE DI NICOLA SCARASCIA

A Scanzano Jonico proseguono incessantemente le ricerche di Nicola Scarascia, nato e residente in Germania, ma da alcune settimane domiciliato nel comune di origine della sua famiglia, scomparso dalla sera di venerdì. Le attività sono coordinate dalla Prefettura di Matera che ha attivato il Piano per le persone scomparse. Vicino al Palazzo baronale, dove ha sede la casa comunale, i Vigili del Fuoco hanno attivato un posto avanzato che consentirà di coordinare le azioni di ricerca. L’autovettura dell’uomo era parcheggiata nel quartiere di Santa Sofia dove abita quando è stato visto l’ultima volta. Un prelievo al bancomat, l’auto lasciata regolarmente parcheggiata e poi il buio totale.

L’UOMO RISIEDE IN GERMANIA

Il 52enne, che risiede da anni in Germania, era tornato nel centro jonico da qualche settimana per dare una mano a una parente impegnata nei lavori di costruzione di un immobile, ma le sue tracce sembrano essersi dissolte nel nulla subito dopo quell’operazione allo sportello automatico. La macchina delle ricerche si è messa in moto non appena la Prefettura di Matera ha attivato il piano per le persone scomparse. Sul campo sono impegnati i carabinieri della compagnia di Policoro, guidata dal maggiore Roberto Rampino, che hanno ispezionato a fondo sia l’abitazione in cui il 52enne alloggiava nel quartiere Santa Sofia, sia la sua Volvo scura con targa tedesca, rimasta nelle immediate vicinanze della casa.

UN GIALLO VERO E PROPRIO LA SCOMPARSA DI NICOLA SCARASCIA



È proprio questo uno dei dettagli che infittisce il giallo, unito all’esito dei rilievi affidati ai cani molecolari: gli animali sono infatti riusciti a fiutare la pista di Scarascia solo per pochi metri fuori dal portone, un’interruzione brusca che spinge gli investigatori a ipotizzare un allontanamento a bordo di un’altra vettura. Il suo cellulare risulta irraggiungibile dalle ore 22 dell’8 maggio. La comunità locale è col fiato sospeso, divisa tra la solidarietà dei volontari e l’ansia di chi sa che ogni minuto che passa rende l’aria più rarefatta.

I PARENTI SENTITI DAI CARABINIERI



Sentiti in queste ore dai carabinieri familiari (la moglie e la figlia dello scomparso sono giunti sabato dalla Germania) e amici per acquisire informazioni utili. Secondo quanto riferito dai familiari, Nicola al momento della scomparsa indossava una felpa celeste, un jeans e uno smanicato nero. Ogni minimo particolare, anche quello che in apparenza sembrerebbe insignificante, viene tenuto in debita considerazione degli inquirenti.

ATTIVATO DAL COMUNE IL PIANO PER LE RICERCHE



Il sindaco di Scanzano Jonico, Pasquale Cariello, e l’Amministrazione Comunale, hanno comunicato alla cittadinanza che «è stato attivato il Piano provinciale per la ricerca del nostro concittadino Nicola Scarascia, di cui non si hanno più notizie dal tardo pomeriggio dell’8 maggio. L’Amministrazione chiede anche la collaborazione di tutta la cittadinanza affinché le ricerche di Nicola abbiano un risvolto positivo: chiunque lo abbia visto o abbia sue notizie può contattare le forze dell’ordine. Vi ringraziamo per la collaborazione e ringraziamo soprattutto le forze dell’ordine per quanto stanno facendo».

SCOMPARSA NICOLA SCARASCIA, EVENTUALI SEGNALAZIONI AL 112

Per ogni segnalazione è possibile contattare il 112. Sono attive tutte le procedure previste nei casi di ricerca di persone scomparse. Su Rai3 la trasmissione “Chi l’ha visto?” dedicherà un servizio sul caso nella puntata di oggi, martedì 12 maggio 2026