Scanzano, scomparsa Nicola Scarascia, ricerche con elicottero e droni

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Ancora nessuna traccia di Nicola Scarascia, 52enne scomparso a Scanzano Jonico. Ricerche in corso con carabinieri, vigili del fuoco, droni e cani molecolari. Indagini nel Materano.

Scanzano Jonico, ancora nessuna traccia di Nicola Scarascia. Impegnati nelle ricerche del 52enne di cui non si hanno notizie da venerdì 8 maggio 2026 , anche un elicottero, droni e dei cani molecolari. Nella cittadina ionica ora è arrivata anche la moglie e la figlia dalla Germania.

Nel Materano, proseguono le ricerche di Scarascia, nato e residente in Germania, ma da alcune settimane domiciliato nel comune di origine della sua famiglia, scomparso dalla sera di venerdì. Le attività sono coordinate dalla Prefettura di Matera che ha attivato il Piano per le persone scomparse.

SCANZANO JONICO, SCOMPARSA NICOLA SCARASCIA, RICERCHE IN ATTO

Al lavoro i carabinieri della Compagnia di Policoro, i Vigili del fuoco, i volontari del Gruppo lucano locale della Protezione civile e quello con i cani molecolari e gli agenti della Polizia locale. L’auto dell’uomo era parcheggiata nel quartiere di Santa Sofia dove abita quando è stato visto l’ultima volta.

Un prelievo al bancomat, l’auto lasciata regolarmente parcheggiata e poi il buio totale. L’uomo, che risiede da anni in Germania, era tornato nel centro jonico per dare una mano a una parente impegnata nei lavori di costruzione di un edificio, ma le sue tracce sembrano essersi dissolte nel nulla subito dopo quell’operazione allo sportello automatico.

IL DETTAGLIO, NICOLA SCARASCIA SI SAREBBE ALLONTANATO SU UNA VETTURA NON SUA



La macchina delle ricerche si è messa in moto non appena la Prefettura di Matera ha attivato il piano per le persone scomparse. Sul campo sono impegnati i carabinieri, che hanno ispezionato a fondo sia l’abitazione in cui il 52enne alloggiava nel quartiere Santa Sofia, sia la sua Volvo scura con targa tedesca, rimasta nelle immediate vicinanze della casa.

È proprio questo uno dei dettagli che infittisce il giallo, unito all’esito dei rilievi affidati ai cani molecolari: gli animali sono infatti riusciti a fiutare la pista di Scarascia solo per pochi metri fuori dal portone, un’interruzione brusca che spinge gli investigatori a ipotizzare un allontanamento a bordo di un’altra vettura.

Sentiti in queste ore dai carabinieri familiari e amici per acquisire informazioni utili. Secondo quanto riferito dai familiari, Nicola al momento della scomparsa indossava una felpa celeste, un jeans e uno smanicato nero.