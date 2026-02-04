Profanati cimiteri nel materano. Ladri tra le tombe

2 minuti per la lettura

I cimiteri del materano presi di mira negli ultimi mesi da ladri e vandali. Ai danneggiamenti si aggiungono anche molti furti. Da Montescaglioso a Grassano, da Nova Siri a Policoro e Montalbano tante segnalazioni

È il gesto più ignobile che si possa compiere: rubare sulle tombe dei defunti. Un atto vigliacco che soprattutto nei piccoli centri, vìola la storia delle famiglie, l’affetto per chi non c’è più.

I ladri da mesi hanno preso di mira i cimiteri di centri come Noiva Siri, Policoro, Montalbano, Montescaglioso, Grassano secondo le segnalazioni che circolano nelle singole comunità.

CIMITERI NEL MATERANO PRESI DI MIRA DA LADRI E VANDALI



Non si tratta più solo di danneggiamenti, che pure rappresentano un atto sgradevole, ma anche di furti veri e propri.

A attrarre l’attenzione dei ladri, sono soprattutto i portavasi o le luci e soprattutto gli oggetti che contengono rame, elemento che sul mercato vale in modo particolare.

All’inizio qualcuno credeva si trattasse di singoli episodi, più che altro di ragazzate, poi col tempo ci si è resi conto che si tratta di un fenomeno che si sta espandendo sempre più e che a questo punto richiede un attenzione più organica e strutturata nell’ambito delle politiche di sicurezza dei singoli paesi.

DIVERSE LE SEGNALAZIONI

Nei mesi invernali, in particolare, gli ingressi nei cimiteri passano inosservati con il buio e per questo il fenomeno è in aumento; resta il fatto però che la guardia deve alzarsi, dal momento che le aree in cui i ladri dei cimiteri agiscono si stanno pian piano ampliando e richiedono attenzione, anche da parte dei cittadini chiamati a fare da sentinella soprattutto in luoghi-simbolo della comunità, come sono i cimiteri.

I vandali e i ladri non possono e non devono avere accesso alle città, a ciò che rappresenta la loro storia, le loro tradizioni.

E il tema della sicurezza si unisce in unico filo con quello del rispetto dei luoghi che non possono essere profanati.