Pisticci, appello del Comune per la raccolta fondi per Sofia

2 minuti per la lettura

Il Comune di Pisticci lancia una raccolta fondi per Sofia, 7 anni, gravemente malata. Necessarie cure costose all’estero per darle speranza.

Un appello per una bambina pisticcese che ha bisogno di un percorso di cura all’estero. E’ per questo che anche il Comune di Pisticci diffonde sulla sua pagina facebook il link per una donazione. “Ci sono storie che attraversano una comunità e la segnano per sempre. Quella di Sofia, una bambina pisticcese di appena 7 anni è una di queste” scrivono dal Comune. “Da più di un anno la sua famiglia combatte con dignità e coraggio contro una terribile malattia. L’Amministrazione comunale, insieme a tanti cittadini di Pisticci, è stata e continuerà a essere al loro fianco. Oggi la speranza ha un nome: un percorso di cura all’estero. Ma i costi sono altissimi e servono tutte le energie, le mani e il cuore. Per questo motivo in accordo con la famiglia è stata aperta la raccolta di fondi ufficiale” spiegano. “Le altre raccolte già attivate in questi mesi sono state consegnate alla famiglia e verranno convogliate su questa nuova campagna unico canale di riferimento in questo momento decisivo.

PISTICCI, RACCOLTA FONDI: LA COMUNITÀ CHIAMATA A COSTRUIRE IL FUTURO DI SOFIA

Scegliere la raccolta ufficiale significa dare certezza a Sofia e alla sua famiglia trasformando la solidarietà in un aiuto immediato e concreto. Pisticci ha sempre dimostrato di essere una comunità che sa rialzarsi e stringersi insieme, capace di trasformare la vicinanza in forza. Oggi è chiamata a fare ancora di più: a mostrare al mondo la sua anima solidale e il suo cuore senza confini. Serve l’abbraccio di tutta Pisticci, di una regione e del paese intero. Oggi chiediamo a ciascuno di voi, a Pisticci e ovunque arrivi questa voce di stringersi intorno a lei. Ogni condivisione è una mano tesa, ogni donazione è un mattone di speranza, tante mani possono costruire il futuro che merita Sofia» concludono dal Comune. «È il momento di unirci perché la speranza diventi forza e la forza diventi vita» si conclude l’appello con il link per la raccolta fondi: https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-sofia-a-tornare-a-sorridere.