Paura per un incendio alla Brianza Plastica

FERRANDINA (MATERA) – Si è sviluppato alla Brianza Plastica un vasto incendio che ha interessato un capannone e una parte del tetto dove c’erano i pannelli solari con danni importanti. L’azienda si occupa di lavorare materiale plastico nell’area industriale di Ferrandina. Sono stati ingenti i danni causati dal rogo. A dare l’allarme sono stati propri gli operai che si sono resi conto di quanto stava avvenendo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

Le fiamme molto alte proprio per il materiale utilizzato all’interno della fabbrica sono state domate dalle squadre intervenuti mentre per quanto riguarda la causa l’ipotesi che risulta evidentemente maggiormente seguita è di natura accidentale perchè sia il poliuretano che il polistirene che vengono normalmente adoperati all’interno della struttura per la lavorazione di materiale plastico costituiscono evidentemente dei materiali che possono risultare facilmente infiammabili. Le verifiche e gli accertamenti comunque sono stati effettuati subito dopo l’incendio di ieri in maniera accurata.

Gli ingenti danni sono stati registrati soprattutto in una parte dello stabilimento, che occupa una superficie totale di circa settemila metri quadrati. Sono stati danneggiati poi anche dalle fiamme anche i pannelli solari installati sul tetto della fabbrica. Di certo l’incendio alla Brianza Plastica non è passato inosservato sia perchè interessa una delle poche realtà produttive attive ancora e non da poco tempo nell’area industriale di Ferrandina sia perchè evidentemente grande attenzione c’è stata per quello che l’incendio poteva sprigionare anche se non sono stati rilevati elementi di qualsiasi tipo di preoccupazione ma comunque un’allerta anche in questo caso è evidentemente maturata ed ha richiesto poi la massima attenzione rispetto all’incendio stesso.