Incendio a Scanzano Jonico: auto in fiamme nella notte, è giallo

Attimi di preoccupazione a Scanzano Jonico per un incendio durante la notte, dove un auto è stata avvolta in fiamme a via Rossini. Potrebbe trattarsi di un caso doloso.

SCANZANO JONICO (MATERA)- Notte di terrore nel Materano. Un’autovettura è andata distrutta dalle fiamme nella notte tra sabato e domenica a Scanzano Jonico. Poco prima della mezzanotte la paura prende il sopravvento in via Rossini. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Policoro che hanno tentato di limitare i danni delle fiamme all’automobile, una Tuareg Wolkswagen. Sul luogo del rogo anche i carabinieri della Compagna di Policoro. In corso i primi rilievi dei vigili del fuoco per tentare di dare una risposta sulla origine dell’incendio. Gli uomini dell’Arma hanno già avviato le indagini.

Non si esclude che si tratterebbe di un rogo doloso. Al momento ogni particolare viene tenuto in debita considerazione, persino quello che in apparenza potrebbe sembrare di poco conto. I carabinieri stanno tentando di mettere assieme i tanti puzzle della vicenda, ricostruendo attimo per attimo ciò che è accaduto. Se si sia trattato di una casualità o di un incendio doloso sarà l’attività investigativa in corso a stabilirlo.

L’INCENDIO AD UN AUTO A SCANZANO JONICO NON è IL PRIMO EVENTO NEL MATERANO

Sta di fatto che l’episodio dell’autovettura incendiata merita il dovuto approfondimento di indagine per avere un quadro chiaro di ciò che ha causato preoccupazione e tensione tra i residenti di via Rossini. Non è comunque la prima volta che si verificano episodi del genere nella provincia Materano.