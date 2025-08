Matera, verde cittadino: pronto il progetto triennale

2 minuti per la lettura

A Matera c’è il progetto per il verde cittadino: via libera dalla giunta agli uffici. Sei lotti per 3,3 milioni compresi i parchi

La giunta comunale di Matera nei giorni scorsi ha dato il via libera al progetto di gestione del verde cittadino gettando sostanzialmente le basi per la predisposizione di un bando triennale con una posta complessiva di finanziamento di poco meno di 3,3 milioni di euro e con sei lotti complessivi con l’aggiunta in due casi anche dei parchi urbani che precedentemente non erano ricompresi in questo tipo di intervento.

E’ chiaro che la materia del verde che risulta essere molto ampia e dunque ha anche una necessità di copertura economica considerevole potrebbe rendere anche l’attuale disponibilità economica non sufficiente ma di certo la portata del bando ricomprendendo anche i parchi che finora venivano esclusi risulta di fatto ampliata. L’appropriatezza della disponibilità sarà evidentemente da verificare. L’indicazione temporale della copertura dell’eventuale nuovo bando triennale da mettere a gara va dal 1 ottobre 2025 al 30 settembre del 2028 e dunque può di fatto riguardare un periodo di tempo molto ampio.

Sono trentatré le unit indicate come quelle che devono essere utilizzate per lo svolgimento del servizio con una dotazione minima di 18 ore settimanali per le diverse unità. Elementi che si ritrovano all’interno della delibera della giunta Nicoletti che ha affrontato questa questione come uno dei propri primi adempimenti perché evidentemente la questione era già stata valutata dagli uffici e dalla gestione commissariale e ha avuto adesso un necessario passo in avanti.

VERDE CITTADINO A MATERA: C’E’ IL PROGETTO, SI ATTENDE IL BANDO

Adesso il primo elemento da valutare sarà la pubblicazione del bando e la relativa aggiudicazione nei tempi indicati nella delibera in modo da non avere ritardi. Rimane poi da verificare nel tempo così come sollevato più volte in passato il fatto che le risorse disponibili siano sufficienti per una città che si è molto sviluppata soprattutto in lunghezza, da verificare anche che le ore destinate al lavoro siano sufficienti anche a soddisfare le necessità dei diversi lavoratori impegnati. Così come si discuterà della necessità che simili indicazioni e indirizzi possano avere anche la necessità di un ulteriore passaggio in Consiglio comunale. Cosa che a leggere la delibera di giunta non è invece ritenuto necessario.

Situazioni già affrontate in passato e che adesso torneranno evidentemente al centro dell’attenzione.

Anche se fondamentale sarà verificare i tempi che il percorso di aggiudicazione del servizio approvato nella sua progettualità dalla giunta avrà nel corso delle prossime settimane e se si riuscirà a rispettare le stringenti tempistiche che sono indicate e che dovrebbero portare al 1 ottobre ad avere completato l’iter di aggiudicazione del servizio per i prossimi anni.