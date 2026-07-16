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Policoro, la rivolta dei dializzati. Dopo il blocco forzato del centro accreditato SM2 scatta la protesta: esposti a Procura e NAS. L’atto d’accusa degli ammalati all’Asm di Matera.

Esplode la disperazione dei malati oncologici e nefropatici nel materano, pronti a dare battaglia contro le istituzioni. La sospensione forzata del Centro Dialisi privato accreditato SM2 di Policoro, dovuta a insanabili contenziosi economici sui tetti di spesa con l’Asm di Matera, ha generato il trasferimento coatto di circa venti pazienti presso il reparto del nosocomio pubblico Giovanni Paolo II. Una transizione definita «disastrosa» dagli stessi utenti, i quali denunciano condizioni assistenziali del tutto incompatibili con il diritto alla salute e con la stessa dignità umana.

Mentre i canali ufficiali della Regione Basilicata diffondono note rassicuranti sulla continuità delle terapie salvavita, la comunità dei dializzati insorge parlando apertamente di «solo parole e promesse all’italiana». In un documento, il nucleo della contestazione scardina la narrazione burocratica dell’azienda sanitaria, descrivendo un quadro clinico e logistico al limite della sopportazione.

POLICORO, NEI DIALIZZATI, GRAVI CARENZE IGIENICHE E SOVRAFFOLLAMENTO: LA DENUNCIA AI NAS E IN PROCURA

Tra i disagi più gravi approfonditi nel dossier inviato alla Procura della Repubblica di Matera, alla Questura di Policoro e al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) dei Carabinieri, spicca l’assenza totale di bagni e spogliatoi dedicati ed opportunamente separati per donne e uomini. A questo si aggiunge la mancanza strutturale di un impianto centralizzato di osmosi, elemento cardine per la purificazione dell’acqua utilizzata nei trattamenti emodialitici. Gli ambienti ospedalieri vengono descritti come micro-aree claustrofobiche e inadeguate ad accogliere i flussi di pazienti. I firmatari denunciano una costante e forzata coabitazione: «Siamo 7-8 presenze costrette a permanere in circa 20 metri quadrati, aggravati dal calore e dal rumore prodotto dalle apparecchiature».

Un sovraffollamento esasperato da un insufficiente ricambio d’aria e da una percepita carenza nella sicurezza della presenza medica in sala, unita all’assenza di macchinari ausiliari indispensabili a garantire le manovre d’urgenza. Le frizioni con i vertici sanitari locali sono ormai insanabili. Secondo il documento sottoscritto dai pazienti, la Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera, interpellata direttamente dagli assistiti, avrebbe liquidato le proteste asserendo che la situazione risulterebbe del tutto regolare.

LA REPLICA DEI PAZIENTI AI PROCLAMI ISTITUZIONALI E ALLE VERSIONI UFFICIALI

Una risposta rigettata con sdegno dai pazienti: «Continuiamo a vivere ogni giorno una realtà diversa da quella che sentiamo e leggiamo nei comunicati ufficiali diramati dalla Regione e dalla stampa locale: solo proclami e bugie».

IL DRAMMA DEI DECESSI E IL GRIDO DI AIUTO PER IL DIRITTO ALLA SALUTE

Lo scenario si fa ancora più cupo e drammatico alla luce del bilancio tracciato nel documento: «Dal trasferimento dei pazienti presso l’Ospedale di Policoro, tre nostri compagni di terapia sono purtroppo deceduti». Sebbene i firmatari specifichino di non voler attribuire in modo diretto le cause dei decessi alla nuova sistemazione – lasciando il compito ispettivo agli organi giudiziari –, ritengono doveroso che ogni dubbio venga fugato tramite accertamenti rigorosi. La richiesta finale è un richiamo perentorio all’articolo 32 della Costituzione: «Non chiediamo privilegi; chiediamo soltanto il rispetto del nostro diritto alla salute. La dialisi non può attendere; la dialisi è vita. Vogliamo semplicemente essere curati e continuare a vivere in modo dignitoso». I malati esigono risposte chiare sulle scelte organizzative che hanno cancellato dieci anni di eccellenza del centro SM2. Ora spetta alla Procura di Matera fare luce su eventuali responsabilità così come lamentate dai pazienti dializzati.