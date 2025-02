Primarie Matera, Montemurro: «Primarie ponte tra passato e futuro»

4 minuti per la lettura

Per il portavoce dei Verdi a Matera, Montemurro, le primarie per il candidato a sindaco possono essere un ponte tra passato e futuro

«Le primarie possono essere il collante giusto per legare in una sorta di ponte ideale il passato e il futuro del centrosinistra». Mario Montemurro portavoce cittadino di Europa Verde sintetizza così la posizione favorevole al tavolo del centrosinistra su uno strumento che potrebbe di fatto avvicinare alla definizione di una coalizione e alla scelta di un candidato sindaco alle prossime comunali. «Mi pare un obiettivo praticabile, il tempo c’è e almeno fino alla metà di marzo avremo il tempo per provare a realizzarlo, poi alle riunioni a cui io ho partecipato non ho sentito voci che hanno escluso questo tipo di possibilità».

E aggiunge: «noi auspichiamo che i partiti e i movimenti civici del centrosinistra riescano – attraverso un confronto franco e leale – a produrre sintesi su una persona autorevole e di esperienza amministrativa. E nel caso (molto probabile) che questa sintesi non riuscisse a prodursi o addirittura fosse portatrice di divisioni, vediamo nelle primarie l’unico modo per superare le divisioni, aprirsi alla gente e determinare la scelta della figura garante del programma di coalizione (su cui nel frattempo ci stiamo confrontando)».

Cosa pensate del dibattito in corso sulle primarie nel centrosinistra?

«Europa Verde-Verdi Matera ritiene una grande opportunità organizzare le primarie del centro-sinistra per la scelta del prossimo candidato sindaco in vista delle elezioni comunali della primavera 2025. Questo strumento rappresenta un’importante occasione per coinvolgere i cittadini e promuovere un dibattito partecipativo sui temi prioritari per il futuro della nostra città.

Le primarie non sono solo un momento di confronto democratico, ma anche un’occasione per delineare una visione condivisa che tenga conto delle esigenze di sostenibilità ambientale, inclusione sociale e innovazione economica, valori che da sempre guidano la nostra azione politica».

Qual è l’obiettivo che vi siete dati in questo momento per la creazione complessa di una coalizione di centrosinistra?

«Il nostro contributo è unire le forze e cercare di essere un ponte tra passata amministrazione e quello che sarà quella futura. Anche rispetto a questo alcune cose del passato sono state causate da una mancanza di coesione che ha creato dei rallentamenti. Siamo convinti che, attraverso il confronto e la partecipazione popolare, il centro-sinistra possa esprimere una proposta politica capace di rispondere alle aspirazioni della nostra città ma anche superare le fratture emerse al suo interno nel corso della recente esperienza amministrativa per costruire – con spirito unitario – un futuro all’altezza delle sfide che ci attendono. Proveremo a prendere il filo della matassa in continuità e andando oltre e completando cose rimaste in sospeso a cominciare da alcune questioni ambientali che richiedono attenzione dall’eolico selvaggio ad una serie di altre materie urgente»..

Ritiene che davvero ci sia la possibilità di mettere insieme una coalizione così divisa al suo interno?

«La volontà di dialogo c’è poi è chiaro che ogni forza ha i suoi desiderata e serve un collante per tenere tutti al tavolo fino alla fine e una possibilità di apertura alla copertura. Primarie possono essere questo cioè un collante tra un mondo che ricerca soluzioni condivise e i distinguo interni alle diverse forze. Un’apertura in tal senso può togliere le castagna dal fuoco anche su argomenti divisivi. I tempi ci sono anche se occorre accelerare al tavolo questa proposta, non vogliamo avere rammarico e fino a meta marzo ci proveremo».

Sembrano emergere elementi di scetticismo rispetto all’ipotesi primarie dal dibattito nel Pd alle posizioni di Basilicata Casa Comune o dello stesso Movimento 5 stelle?

«Non ho sentito al tavolo contrarietà esplicite su questa ipotesi. Sappiamo tutti che il Pd si esprimera in direzione. Il M5S penso che potrebbe essere favorevole e non mi risultano opposizioni»

Proviamo a individuare una sorta di vero e proprio identikit del candidato sindaco che dovreste scegliere?

«Confermiamo l’ impegno a sostenere una candidatura che metta al centro la tutela del territorio, il miglioramento della qualità della vita e la costruzione di un futuro sostenibile per tutte e tutti.

Saremo pronti quindi ad invitare le cittadine e i cittadini, le associazioni e i movimenti locali a partecipare attivamente a questo percorso democratico, contribuendo con idee, proposte e visioni per il bene della comunità. Servirà persona che abbia un’esperienza amministrativa e in grado di essere operativo a gestire le persone che concorrono a linee programmatiche. Persona autorevole è un prerequisito importante e garantisce buon governo e obiettivi condivisi».