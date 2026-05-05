Pomigliano d’Arco, 29enne accoltellato nella Villa Comunale

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Ventinovenne accoltellato nella villa comunale di Pomigliano d’Arco. Carabinieri indagano per identificare gli aggressori.

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI) – Violenza nella notte all’interno della Villa Comunale Giovanni Paolo II. Un giovane di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato accoltellato durante quella che sembrerebbe essere stata una lite degenerata nel sangue. L’episodio si è verificato nelle ore notturne, quando i Carabinieri della compagnia locale sono intervenuti nell’area verde cittadina a seguito di una segnalazione. Secondo una prima ricostruzione, il 29enne sarebbe stato avvicinato da alcune persone, cui identità resta al momento ignota, e colpito ripetutamente con un’arma da taglio per cause che sono ancora oggetto di accertamento. Immediato l’intervento del personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure sul posto prima di trasferire d’urgenza il ferito all’Ospedale del Mare di Napoli.

Una volta giunto presso il nosocomio partenopeo, il giovane è stato trasferito in sala operatoria e sottoposto a un intervento chirurgico per la sutura delle ferite riportate. Nonostante la gravità dell’accaduto e la delicatezza dell’operazione, i medici hanno confermato che l’uomo non è in pericolo di vita.

ACCOLTELLATO NELLA VILLA COMUNALE, INDAGINI IN CORSO A POMIGLIANO D’ARCO

I militari dell’Arma sono attualmente al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Le indagini si stanno concentrando sulla raccolta di testimonianze. Si cercano anche eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona della villa comunale per identificare i responsabili dell’aggressione. Al momento non viene esclusa alcuna pista.