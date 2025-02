Amministrative Matera, i Verdi pronti alle primarie

3 minuti per la lettura

Montemurro, portavoce cittadino dei Verdi: «Costituiremo comitato per lo svolgimento. Serve tenere le due strade aperte»

Prende forma il tavolo del centrosinistra che non vira al centro ma per ora mantiene intatta la sua parte più a sinistra e gestisce le divisioni dentro il Partito Democratico.

Un tavolo che prova a costruire una proposta anche se la scelta del metodo e del candidato sindaco non è ancora quella definitiva e il percorso da fare rimane lungo così come il rischio che qualcuno decida ad un certo punto di sfilarsi da questo tipo di confronto.

Un perimetro si comincia ad intravedere anche se molti passaggi vanno ancora completati e rimangono le differenze anche sul metodo.

I TAVOLI DEL CENTROSINISTRA



C’è il confronto sulle scelte, i programmi, il candidato sindaco ma non si esclude ancora completamente nemmeno l’opzione primarie pur restando tutti i contendenti su posizioni lontane.



Tra il no di Basilicata Casa Comune e il sì convinto dei Verdi che annunciano la volontà di costituire comunque un comitato definire un percorso che potrà eventualmente essere interrotto se si troverà una soluzione politica al tavolo.

L’altra novità che pure era nell’aria e che continuava ad aleggiare è che dal confronto con Azione arrivano poche novità.

E una certa freddezza ad un confronto che ad oggi non trova elementi convergenti ma sembra più che altro portare a strade diverse.

L’ASSENZA DEL LEADER REGIONALE DI AZIONE



La stessa assenza del leader regionale di Azione Pittella al tavolo di confronto confermerebbe che la strada intrapresa porta in una diversa direzione.

Una fumata grigia tendente al nero è quella che è maturata a quanto pare dall’incontro di mercoledì 26 febbraio sera a Potenza per tentare di creare un approccio tra il tavolo di centrosinistra e la parte centrista della coalizione in particolare Azione ma di fatto i riscontri sarebbero stati timidi e senza particolari aperture.



Azione con una delegazione priva del presidente del Consiglio regionale Pittella e del consigliere Morea ha ribadito la propria presenza attuale ad un tavolo di centro per creare quello che ha tutta l’aria di essere una sorta di terzo polo.

Gli spazi a questo punto per provare a intessere un contatto più proficuo appaiono ridotti e anche le eventuali reazioni all’interno del centrosinistra non sono facilmente prevedibili per cui è difficile immaginare che vi possano essere ulteriori tentativi anche se in questo senso l’inizio della prossima settimana potrebbe dare ulteriori risposte.

I VERDI E IL COMITATO PER LE PRIMARIE



Il tavolo del centrosinistra preso atto ieri sera di questa situazione ha affrontato i problemi con cui “combatte” ormai da non poco tempo cioè la necessità di definire il perimetro della coalizione e la scelta delle primarie come metodo per la scelta del candidato sindaco della città.



In questo senso c’è stata una vera e propria presa di posizione dei Verdi che hanno annunciato la volontà di creare un comitato per le primarie del centrosinistra che attraverso una sorta di percorso per tappe obbligate accompagni fino all’appuntamento delle primarie con dieci giorni circa per la definizione di programmi e candidature e poi una campagna elettorale per scegliere entro fine marzo il candidato sindaco.

LA POSIZIONE DEI VERDI CITTADINI



«Contestualmente siamo pronti a discutere al tavolo le eventuali soluzioni politiche che possono essere condivise circa la scelta del candidato sindaco e questa via per noi rimane anche prioritaria ma non vogliamo assolutamente che si chiuda la porta alla possibilità di poter svolgere le primarie che altrimenti se non si riuscisse a individuare politicamente un candidato diventerebbero irrealizzabile temporalmente» spiega Mario Montemurro portavoce cittadino dei Verdi.



Una strategia ben chiara che punta evidentemente a non chiudere alcuna delle porte aperte.

Europa Verdi, di fatto, «rivolge un appello a tutte le forze partitiche e civiche della Città che si riconoscono, senza ambiguità, nei valori progressisti e di sinistra: uguaglianza, giustizia sociale, solidarietà, inclusione, tutela dell’ambiente, diritti civili, partecipazione democratica e sviluppo sostenibile.

In vista delle prossime elezioni amministrative di maggio, riteniamo che sia fondamentale costruire un progetto politico condiviso e partecipato, capace di rispondere alle sfide del presente e di dare nuovo slancio alla nostra comunità.

Per questo proponiamo la costituzione di un Comitato per le Primarie del Centrosinistra».