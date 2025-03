Comunali Matera, Cifarelli e la voglia di candidarsi

3 minuti per la lettura

Il consigliere regionale strizza l’occhio al centro partendo dal manifesto “per la buona politica”: « Farò la mia parte per Matera»

«Personalmente farò la mia parte per Matera». Le parole finali di un post pubblicato venerdì 14 marzo da Roberto Cifarelli rilanciano l’idea di una candidatura del consigliere regionale alle prossime Comunali del 25 e 26 maggio.

COMUNALI MATERA, IL POST DI CIFARELLI

Quello che ancora non è chiaro è lo schieramento in cui Cifarelli potrà essere candidato e non è detto sia necessariamente il centrosinistra. Cifarelli è pronto a fare la sua parte e una discesa in campo diretta gli consentirebbe certamente di avere un ruolo in prima linea possibilmente nel centrosinistra che continua a dividersi e arrovellarsi al suo interno tra voglia di primarie e tatticismi esasperati insieme ad input romani ma non per forza in quello schieramento. Da qui l’apprezzamento per il “manifesto della buona politica” di Vincenzo Viti e la vicinanza ad un centro dello schieramento che sta lavorando per una sorta di terzo polo.

Insomma la voglia di candidarsi è certa, dove ci sarà spazio e in che modo è ancora tutto da vedere ma il mezzo potrebbero essere le primarie per le quali ormai il tempo stringe.

IL NODO PRIMARIE ALLE COMUNALI DI MATERA



«Il 25 e 26 maggio i cittadini di Matera, Atella, Bernalda, Irsina, Lavello, Montalbano, Senise e Tolve saranno chiamati alle urne per eleggere il proprio Sindaco e Consiglio comunale.

Un appuntamento cruciale per il futuro delle nostre comunità, ma che assume un rilievo particolare in Basilicata e a livello nazionale soprattutto per Matera» scrive Cifarelli.

«La mia attenzione è rivolta a tutti i comuni al voto, ma il mio cuore batte forte per la città in cui sono nato e che è parte di me: Matera.

In queste settimane, due sentimenti contrastanti mi accompagnano.

Da un lato, la tristezza per le difficoltà del centrosinistra nel trovare una sintesi, nell’elaborare un progetto chiaro e condiviso, nel delineare una visione di futuro per la nostra città. Una mancanza di slancio che rischia di tradursi in un’occasione persa». Un monito e anche un messaggio alle esitazioni e ai problemi del centrosinistra.

LE PAROLE DI CIFARELLI



«Dall’altro, la gioia e la speranza nel vedere tanti giovani, cento ragazze e ragazzi, mettersi in gioco con passione, con un senso autentico di servizio, con l’idea che la politica sia ancora uno strumento nobile per costruire il bene comune. Il loro entusiasmo è una boccata d’ossigeno e una lezione per chi, come me, crede che Matera meriti impegno, dedizione e una politica fatta con il cuore, non per calcolo ma per amore della città.

«LA MIA PARTE PER MATERA»



In questo contesto, voglio esprimere il mio apprezzamento per l’impegno generoso di Lorenzo Rota e Vincenzo Viti, che con il “Manifesto per la buona politica” stanno offrendo un contributo concreto e di valore. La loro iniziativa è un esempio di come si possa e si debba affrontare questa sfida con serietà e lungimiranza, mettendo al centro le idee e il futuro di Matera, una città straordinaria, unica, che merita il meglio.

Personalmente farò la mia parte, perché Matera è Matera». Parole che non sono ancora l’annuncio di una candidatura ma che si avvicinano molto.