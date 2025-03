Comunali Matera, i Cinquestelle ci ripensano

2 minuti per la lettura

Passo indietro e ritorno al tavolo delle trattative dopo una riunione sofferta per i Cinquestelle. Si cerca fino all’ultimo soluzione politica, con un candidato unitario, ma le primarie sono dietro l’angolo.

Elezioni comunali a Matera. La corsa del centrosinistra arriva oggi ad un punto di svolta che dovrà portare necessariamente le diverse carte sul tavolo per tenere in piedi un confronto che risulta di ora in ora sempre più difficile. Le possibilità, malgrado i tanti tentativi in extremis, di arrivare ad un’intesa su un candidato nel corso della riunione di questa sera, lunedì 17 marzo, appare quantomeno improbabile. Anche se i tentativi sarebbero in corso l’ipotesi principale al momento rimane quella delle primarie.

I CINQUESTELLE TORNANO AL TAVOLO DEL CENTROSINISTRA



La giornata di oggi, lunedì 17 marzo 2025, porterà anche al rientro al tavolo di centrosinistra del M5S che aveva deciso solo una settimana fa di lasciare il confronto e prendere una strada diversa.

COMUNALI MATERA, LE RICHIESTE NAZIONALI E REGIONALI

Le richieste nazionali e regionali sembrano aver avuto la meglio e ieri sera anche il M5S di Matera ha votato il passo indietro. Una posizione di ascolto per capire cosa accade, non ancora una scelta definitiva ma certo un tentativo di dialogo dalle prospettive sostanzialmente imprevedibili. Anche perché ormai la situazione è arrivata ad un punto di svolta che proprio oggi potrebbe portare verso le primarie.

L’APERTURA DI BASILICATA CASA COMUNE ALLE PRIMARIE



Per il resto l’apertura di Basilicata Casa Comune all’ipotesi primarie, in vista delle elezioni comunali di Matera, supera di fatto un ostacolo al percorso individuato delle primarie e le differenti sensibilità del Partito Democratico potrebbero essere costrette di fatto ad adeguarsi a questo tipo di scelta. Difficile immaginare però che già da stasera e in prima battuta questi attori possano presentare il nome di un proprio candidato.

COMUNALI MATERA, IL PD E CIFARELLI

Il Pd in particolare viste le posizioni interne non sarebbe in grado di farlo anche se l’ipotesi del consigliere regionale Roberto Cifarelli continua a circolare con forza e alcune sue prese di posizione con il “farò la mia parte per Matera” paiono indicare una volontà di essere attore protagonista ma la strada scelta sembra quella delle primarie.

LA COALIZIONE DI CENTRO

Ad osservare cosa succede nel centrosinistra per capire poi gli eventuali contraccolpi c’è anche una coalizione di centro che punta a comprendere ancora quale strada prendere e quali sono gli attori da poter coinvolgere riuscendo probabilmente ad avvicinare alcuni protagonisti che dovessero decidere di lasciare il tavolo di centrosinistra.

L’ingranaggio è decisamente delicato ed incerto. Ad oggi la certezza sembra quella delle primarie con i giovani progressisti che hanno parlato del 6 aprile e Basilicata Casa Comune che ha indicato la dato del 12. Su questo potrebbe svilupparsi un’altra parte della discussione.

Una volta verificata la difficoltà di portare al tavolo dei nomi condivisi di candidati.

Su questo si continuerà a lavorare fino all’ultimo ma con poche chance di successo.