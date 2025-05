Comunali Matera, il giallo sull’impresentabile

2 minuti per la lettura

C’è un giallo che riguarda le elezioni comunali di Matera e riguarda il candidato impresentabile. Il centrodestra: «Non è nelle nostre liste come si vede dal sito del Comune». Ma se il nome non c’era, su quali basi si è mossa la commissione antimafia?

“Non risulta alcun candidato “impresentabile” all’interno della coalizione di Centrodestra, come si evince chiaramente dal sito ufficiale del Comune di Matera. La persona indicata dalle notizie di stampa non è candidato nelle liste di Centrodestra”.

E’ quanto si legge in una nota della coalizione di centrodestra a proposito della presenza di un candidato Francesco Paolo Lafortezza indicato come “impresentabile” dalla commissione nazionale antimafia. Lafortezza indicato, erroneamente come candidato nella lista Io Sud, ma in realtà presente almeno in prima battuta all’interno della Lista Acito-Udc. Va precisato infatti che il nome di Lafortezza risulta nella lista pubblicata da questo giornale ma da tutti gli organi di informazione dopo la presentazione delle liste senza che mai ne sia stata smentita la presenza in lista.

Il fatto poi che la commissione antimafia che si muove in base ad atti ufficiali possa averlo indicato come impresentabile è segno che era indicato nella lista Acito-Udc prima di esserne poi evidentemente successivamente depennato tanto che la lista pubblicata sul sito del Comune non ne prevede più il nome. Se infatti non fosse almeno inizialmente candidato come farebbe la commissione antimafia a conoscerne la presenza in una lista o a rispondere ad eventuali segnalazioni in merito?

Infine il rappresentante e presentatore della lista civica Io Sud Matera, Pasquale Antonio Di Lorenzo, ha inviato ieri mattina una lettera ufficiale all’On. Chiara Colosimo, presidente della Commissione parlamentare antimafia, per segnalare un errore contenuto nella recente lista dei cosiddetti “impresentabili”.

«Nella comunicazione si sottolinea, con tono rispettoso e istituzionale, che il sig. Francesco Paolo Lafortezza non è candidato con Io Sud Matera. Un fraintendimento che, come spiegato nella missiva, ha generato confusione e un danno di immagine alla nostra comunità politica.

«Siamo consapevoli del lavoro fondamentale svolto dalla Commissione – afferma Di Lorenzo – e proprio per questo abbiamo ritenuto doveroso segnalare l’incongruenza, auspicando un chiarimento utile a ristabilire la corretta informazione.»

La lista Io Sud Matera conferma la propria adesione ai principi della legalità e del rispetto delle istituzioni, valori su cui fonda la propria azione politica.