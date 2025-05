Comunali Matera, affluenza in calo

2 minuti per la lettura

Poco più di 3 punti in meno del 2020. Si vota anche oggi, lunedì 26 maggio, fino alle 15

Affluenza poco sopra il 50%

Un calo di poco più di tre punti percentuali ed un’affluenza che alle ore 23 di ieri, domenica 25 maggio, si fermava al 50,17 per cento contro il 53, 41 per cento di cinque anni fa. È questo il dato della prima giornata di urne aperte nella città di Matera e oggi si replica fino alle ore 15 per cui il dato potrà ulteriormente crescere anche se il 70,53% di cinque anni fa appare adesso obiettivo più lontano in termini numerici e statistici.

AFFLUENZA, IL TREND NEGATIVO



È una graduale escalation quella del voto della città di Matera che si ferma al 13,76 per cento alle ore 12 con un segno negativo rispetto al 15,54 di cinque anni fa e che di fatto conferma ma non aumenta ulteriormente questo gap anche nel corso delle ore successive con il dato delle ore 19 che è al 36,20 per cento con 1,54 per cento in meno rispetto al 37,74 di cinque anni fa. A conferma che solo nel corso della mattinata di fatto è stato prodotto un piccolo ma significativo scarto in termini di presenze elettorali.

L’ANDAMENTO DELL’AFFLUENZA

Poi in serata probabilmente la differenza più consistente rispetto al passato e dunque è mancato l’acuto nella presenza alle urne in attesa di capire cosa potrà succedere oggi e dunque rendersi conto di quale possa essere l’importante punto di caduta. Da ricordare che cinque anni fa nella seconda giornata aveva votato circa il 17% degli aventi diritto al voto che diventa oggi elemento indicativo per comprendere fin dove potrà arrivare il dato dell’affluenza importante poi per capire anche l’esito della sfida.

I CINQUE CANDIDATI A SINDACO

Cinque lo ricordiamo sono i candidati a sindaco della città di Matera, 18 le liste e 528 in totale i candidati a consigliere.

I cinque candidati a sindaco sono Roberto Cifarelli sostenuto da un’ampia coalizione di nove liste civiche (Matera Democratica, Matera nel cuore, Matera in Azione, Periferie per Matera, Basilicata Casa Comune per Matera, Matera Ventitrenta, Matera Futura, Socialisti e + Matera, Volt).

Antonio Nicoletti è sostenuto dalla coalizione di centrodestra con sei liste (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Io Sud, Acito-Udc, Nicoletti sindaco, La scelta giusta)



Il Movimento 5 stelle con Domenico Bennardi. L’altra civica di area progressista Progetto Comune sostiene come sindaco l’avvocato Vincenzo Santochirico.

Infine l’imprenditore Luca Prisco sostenuto da Democrazia Materana.