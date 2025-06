Matera, si insedia il sindaco Antonio Nicoletti

3 minuti per la lettura

Per il neo sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, il primo passo sarà confronto con i dirigenti: «Il dialogo ricetta per la governabilità»

Antonio Nicoletti si è insediato ieri pomeriggio, martedì 10 giugno, con una breve cerimonia al sesto piano nella quale è avvenuta la proclamazione ufficialmente sindaco della città dei Sassi ratificando così l’esito del ballottaggio che già era conosciuto sin dalla serata di lunedì scorso.

ANTONIO NICOLETTI UFFICIALMENTE SINDACO



Insomma il primo cittadino potrà da ora in poi concentrarsi sulle scelte da fare in Comune e verificare poi anche quali dovranno essere le decisioni di carattere politico per poter garantire la governabilità e la stabilità dell’Amministrazione anche con numeri che lasciano la maggioranza al momento tutta nelle mani dell’opposizione.

Ma ieri, martedì 10 giugno, si è dedicato soprattutto alla metabolizzazione del risultato e ad una serie di appuntamenti mediatici che si sono moltiplicati dopo la sua vittoria a Matera di lunedì scorso.

NICOLETTI: «RIPAGATI GLI SFORZI FATTI»



«È stata una giornata bellissima a coronamento di una campagna elettorale molto intensa, anche faticosa soprattutto negli ultimi giorni.

Però il riconoscimento, la gratificazione e la fiducia di 14mila materani mi ha ripagato di tutti gli sforzi fatti» ha spiegato il neo sindaco nella sua chiacchierata di ieri, martedì 10 giugno, con il “Quotidiano”.

«Credo che siamo stati premiati per la serietà e la volontà di parlare di contenuti, di concretezza, di valori come la coerenza e di futuro della città.

C’è bisogno di tornare a progettare e di coesione e noi abbiamo parlato ai materani e alle materane proprio di questo garantendo il massimo dell’impegno che manterremo nei prossimi giorni».

IL CONFRONTO CON DIRIGENTI E FUNZIONARI



Guardando al futuro e alle prossime ore che lo vedranno avviare il lavoro in via Moro il neo sindaco spiega: «La primissima cosa sarà parlare con i funzionari del Comune perché un sindaco è a capo di un’organizzazione che eroga i servizi alla città.

«IL PRIMO PASSO AVERE LA LORO FIDUCIA»



Il primo passo è avere la loro fiducia e dare loro fiducia, capire le esigenze e consentire che si possano condividere servizi e andare avanti insieme tra cittadini e Amministrazione». Insomma un confronto con il personale a cominciare da dirigenti e funzionari per potersi insediare a grandi passi nella nuova realtà comunale.

«Intransigenza e responsabilità due termini utilizzati a caldo da Cifarelli cosa conterà di più nelle prossime settimane?

La responsabilità è la prima parola che ho utilizzato in questa campagna elettorale perché la responsabilità è stata la prima motivazione che mi ha spinto a candidarmi a sindaco.

Ai cittadini risponderò con la mia azione e a loro risponde l’intero Consiglio comunale».

NICOLETTI E IL TEMA DELLA GOVERNABILITÀ



Poi sulla governabilità che sarà l’obiettivo da raggiungere nel corso dei prossimi giorni: «Non c’è un atto ma una parola dialogo condividendo valori e sotto la matrice e il significato di bene comune. Esclude campagna acquisti? Direi che parlo di contenuti e di progetti».

«È ancora prematuro adesso parlare delle scelte della squadra, ne parleremo più avanti con la fiducia di avere una squadra coerente, coesa e competente» continua ancora Nicoletti nella sua disamina di quelle che dovranno essere le decisioni da prendere nel corso delle prossime settimane.

«ANCORA PRESTO PER LA SQUADRA»



Insomma per il neo sindaco della città dei Sassi siamo ancora alle prime ore con uno uno sguardo al cosa è successo e alle priorità da dover individuare anche se verrà presto poi il momento di scelte e decisioni per cercare di comprendere se e come si dovrà coniugare al meglio la parola dialogo per riuscire ad incontrare anche l’attenzione da parte delle diverse opposizioni che saranno presenti comunque in Consiglio comunale. Ma anche per poter garantire quel cammino in continuità che l’Amministrazione cittadina intende portare avanti dopo il risultato che è stato raggiunto con il ballottaggio di domenica e lunedì scorso.