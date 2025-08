Matera: Asm, sì unanime all’atto aziendale

2 minuti per la lettura

La Conferenza dei sindaci di Matera ha approvato all’unanimità l’atto aziendale dell’ASM per potenziare la sanità locale.

La conferenza dei sindaci della provincia di Matera ha approvato, all’unanimità, l’atto Aziendale proposto dall’Azienda sanitaria locale di Matera. Convocata e presieduta dal Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, la Conferenza dei sindaci si è riunita nel pomeriggio di ieri per discutere e approvare l’Atto Aziendale proposto dalla Direzione Strategica dell’Asm. Ha visto la partecipazione, tra gli altri, dell’assessore regionale alla Sanità di Basilicata, Cosimo Latronico e del consigliere regionale Nicola Morea, presidente della quarta commissione in Consiglio Regionale. Dopo aver delineato e discusso i temi relativi all’atto aziendale che costituisce lo strumento giuridico mediante il quale l’Azienda Sanitaria determina la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nel rispetto dei principi e dei criteri emanati dalla Regione Basilicata, i sindaci ne hanno condiviso i contenuti e hanno approvato all’unanimità il documento.

Un’intesa che rinnova la fiducia nei vertici dell’Azienda Sanitaria di Matera rafforzando i rapporti con gli Enti locali, la Regione, le rappresentanze dei cittadini.

LA SODDISFAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL’ASM PER LA FIDUCIA DATEGLI DAI SINDACI DELLA PROVINCIA DI MATERA

«Ringrazio vivamente tutti i sindaci della provincia di Matera – ha dichiarato il Direttore generale dell’Asm, Maurizio Friolo – per la fiducia accordatami e per la condivisione delle scelte fatte per migliorare e potenziare la Sanità materana. Avverto la responsabilità dell’unanimità dei consensi ottenuti da parte dei Sindaci nell’approvazione dell’Atto Aziendale. L’Atto rappresenta il primo passo per migliorare, insieme a loro, la sanità lucana attraverso la condivisione di un piano volto a superare tutte le criticità ancora da colmare. Il confronto continuo con i Sindaci è fondamentale per tradurre le linee di indirizzo regionali in azioni concrete per i territori, favorendo la collaborazione tra i diversi soggetti che operano nel sistema sanitario, come professionisti e utenti».

«L’Atto Aziendale, che non veniva aggiornato da circa 10 anni – conclude Friolo – è un documento di importanza strategica perché pone al centro i bisogni dei cittadini e il potenziamento dei servizi, unitamente a una nuova organizzazione e definizione dei dipartimenti e delle unità operative, in un percorso di condivisione e ascolto, che ha coinvolto i dipartimenti e i medici, le organizzazioni sindacali e gli amministratori locali».

MIGLIORARE L’OFFERTA SANITARIA

Soddisfazione per il raggiungimento di questo traguardo è stata espressa dal Direttore sanitario dell’Asm, Andrea Gigliobianco che ha contribuito attivamente alla stesura del documento: «L’obiettivo – ha detto il ds – è quello di avere una sanità locale più attenta e accessibile, moderna ed efficiente che punta sul rafforzamento della funzione territoriale ospedaliera e su un nuovo assetto organizzativo che migliora ulteriormente l’offerta sanitaria di Matera e Policoro senza però trascurare gli altri presidi sul territorio».