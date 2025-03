Un po’ di Basilicata nell’Oscar al corto di animazione

2 minuti per la lettura

Parla materano l’Oscar al corto di animazione, “In the Shadow of te cypress”, prodotto da una società lucana, “Voce Spettacolo”

Il cinema, per Walter Nicoletti non è soltanto trama, fotografia, sceneggiatura. È lo strumento per portare la professionalità di un territorio e le sue potenzialità in un settore che non sempre è a stretto appannaggio delle grandi società straniere.

IL CORTO DA OSCAR PRODOTTO DALLA SOCIETÀ DI WALTER NICOLETTI

Lo dimostra il lungo lavoro della sua società di produzione e distribuzione, “Voce Spettacolo”, che ha scalato posizioni per affermarsi anche all’estero e ottenere il riconoscimento-simbolo: l’Oscar, assegnato in questo caso a “In the Shadow of te cypress” di Shirin Sohani e Hossein Molayemi, prodotto proprio dalla società materana.

LE PAROLE DI WALTER NICOLETTI



A poche ore dall’assegnazione del premio è lo stesso Nicoletti, sul suo profilo Facebook a scrivere: «Ci sono sogni che nascono in silenzio, nel cuore di chi non smette di credere.

Ci sono strade che sembrano impossibili da percorrere, ma che, passo dopo passo, diventano reali.

Ci sono momenti nella vita in cui il tempo sembra fermarsi ed ogni cosa trova finalmente un senso». Il film nasce dalla storia di un padre e una figlia e dalla incomunicabilità che rischia di scavare un profondo abisso fra i due. L’uomo è un ex capitano, colpito da stress post-traumatico; vive con la figlia in una casa sul mare, conducendo una vita isolata e senza riuscire a creare il legame che vorrebbe con la figlia.

Tutto cambia quando una balena si spiaggia davanti alla loro abitazione. La vita di questo film ha dovuto attraversare non poche difficoltà, in Iran dove è stato girato, tanto da richiedere sei anni di lavoro.



Alla produzione non sono stati risparmiate sanzioni, budget limitato e malattie ma alla fine Sohani e Molayemi, sono riusciti a completare un’opera di straordinaria bellezza.

GLI ALTRI RICONOSCIMENTI PRIMA DELL’OSCAR



I riconoscimenti arrivati prima dell’Oscar, d’altronde, sono un segno tangibile di quanto l’opera abbia colpito pubblico e critica di numerosi Paesi.

Il film d’animazione, infatti, ha entrato, all’ 80ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nella selezione ufficiale nella sezione “Orizzonti”. Al festival di Tribeca premiato col “Best Short”; stesso riconoscimento anche al Los Angeles International Short Film e all’Animayo International Film Festival, così come allo Spark Animation. “In the shadow of the cypress” è entrato anche nella selezione ufficiale del Festival internazionale del film d’animazione di Annecy.

Il cortometraggio è distribuito da “Voce Spettacolo” di Walter Nicoletti che ha programmato la sua prima proiezione ufficiale a Los Angeles a Settembre 2024. Grazie alla distribuzione strategica, “In the Shadow of the Cypress” ha raggiunto la nomination della 97ª edizione degli Academy Awards, una nomination alla 52ª edizione degli Annie Awards nella categoria Best Short Subject.