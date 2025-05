Mel Gibson, sopralluogo a sorpresa a Matera

1 minuto per la lettura

Il noto attore e regista statunitense, Mel Gibson, ha fatto la sua comparsa tra i Sassi di Matera, per un sopralluogo in vista del sequel del film “The passion of the Christ”

Il regista e attore statunitense Mel Gibson ha fatto la sua comparsa ieri mattina, martedì 20 maggio, nel centro storico e nei Sassi di Matera per effettuare un nuovo ed ennesimo sopralluogo in vista delle riprese del sequel della “The passion of the Christ”. Gibson tra le antiche vie di Matera, ha osservato i luoghi che faranno da sfondo al suo nuovo film, “La Resurrezione di Cristo”.

MEL GIBSON E IL SEQUEL DI THE PASSION

Il premio Oscar è tornato laddove, oltre vent’anni fa, aveva girato uno dei suoi film più celebri, “The Passion of the Christ”.

Accompagnato solo da pochi collaboratori, Gibson ha attraversato prima via Bruno Buozzi e poi piazza San Pietro Caveoso, per poi inoltrarsi nel suggestivo vico Solitario, ripercorrendo idealmente i passi compiuti all’inizio degli anni Duemila nel momento in cui creò la Passione di Cristo, la sua prima pellicola biblica.

GRANDE ATTESA PER IL NUOVO PROGETTO



Per il nuovo progetto, attesissimo e destinato a riaccendere il dibattito come la pellicola precedente, inizieranno le riprese il prossimo agosto negli studi di Cinecittà.

Ma non mancheranno le location a cielo aperto: oltre a Matera, la troupe farà tappa a Ginosa, Altamura e nella Gravina di Laterza, in Puglia, confermando l’amore di Gibson per i paesaggi rupestri del Sud Italia.

Stando al sito IMDB, il cast di La Risurrezione dovrebbe vedere il ritorno di Jim Caviezel nei panni di Gesù Cristo, così come Maia Morgenstern e Francesco De Vito dovrebbero riprendere i loro ruoli della Madonna e di San Pietro