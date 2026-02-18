Rissa in consiglio, Chiorazzo: «Mai i mini vitalizi»

3 minuti per la lettura

Caso mini vitalizi in regione Basilicata. Dopo lo scontro con Latronico, Chiorazzo fa mea culpa ma rilancia: «Nessun privilegio ai politici». Le reazioni sui social. Ira di Materdomini, replica dell’Ugl

A 24 ore di distanza dalla rissa in aula fra il consigliere di Bacc, Chiorazzo e l’assessore Latronico, l’effetto di quelle parole non si è ancora smorzato, in particolare sui social, specchio di molte delle reazioni successive ai fatti, che non si sono fatte attendere.

MINI VITALIZI, DOPO LA RISSA IN AULA, LE REAZIONI SUI SOCIAL



In una nota sul profilo Facebook di Basilicata Casa Comune infatti, si legge: «Nel suo intervento, il nostro Presidente, ha anzitutto rivolto pubbliche scuse per i toni del diverbio con l’assessore Latronico. Perdere la calma è sempre un errore, ma resta ferma la convinzione che in un’assemblea democratica nessuno può impedire ad un rappresentante delle istituzioni di esprimere liberamente la propria posizione».

LE SCUSE DI CHIORAZZO E LA PRESA DI POSIONE DI BASILICATA CASA COMUNE: SIAMO CONTRARI AI VITALIZI



La linea di Basilicata Casa Comune – si legge ancora – è chiara sin dall’inizio, siamo contrari al ripristino dei vitalizi! Lo sdegno dei lucani è reale e non può essere liquidato con sufficienza. Lo dimostrano le oltre 30 mila firme raccolte dal Comitato referendario per l’abrogazione dei vitalizi.

Se il confronto con le altre Regioni deve esserci, lo si faccia seriamente. Esistono modelli, come quello delle Marche, che prevedono sistemi interamente a carico dei consiglieri, senza pesare sui cittadini. E non si può ignorare che in questa legislatura le indennità sono aumentate e sono state eliminate trattenute come quella destinata al fondo sociale».

«DISCUTERE DI VIYALIZI È SCARSA SENSIBILITÀ»



In una Basilicata segnata da una condizione sociale e occupazionale drammatica, tornare a discutere di vitalizi è un segnale di scarsa sensibilità. Il mandato elettivo – conclude la nota – non è un rapporto di lavoro subordinato, ma è una funzione temporanea e fiduciaria, esercitata per servire la comunità.

Per noi servire la Basilicata significa rispettare la volontà popolare, non aggiungere privilegi.

Ed è da questa parte che Basilicata Casa Comune continuerà a stare».

MINI VITALIZI, IL POST DI MATERDOMINI: «LE PAROLE DI LATRONICO SONO INDECENTI»



Sulla vicenda è intervenuto con un post anche Antonio Materdomini che chiede l’intervento del presidente Bardi nei confronti dell’assessore Latronico: «Le parole pronunciate dall’assessore Latronico sono indecenti – scrive – Un assessore che pensa di poter mettere a tacere una Regione intera, dovrebbe essere rimosso immediatamente dal suo incarico, e dovrebbe avere anche la dignità di dimettersi da consigliere Regionale.

Il Presidente Bardi – aggiunge – dovrebbe intervenire immediatamente revocandogli l’incarico da Assessore, mentre tutto il centro destra dovrebbe prendere le distanze da queste parole ignobili, altrimenti dovrebbero mettere fine ora a questa legislatura imbarazzante».

Chissà cosa pensano gli elettori lucani di Fratelli d’Italia – conclude – delle parole pronunciate da Latronico in Consiglio Regionale, oltretutto mentre si discuteva sulla porcata dei vitalizi».

UGL MATERA AL FIANCO DI LATRONICO



Accanto all’assessore Latronico si schiera Pino Giordano segretario provinciale dell’Ugl di Matera: «Non possiamo tollerare che un rappresentante delle istituzioni venga insultato e minacciato solo per aver richiamato al rispetto delle regole. La Ugl Matera – conclude – condanna con fermezza quanto accaduto e invita tutti a recuperare un sano senso delle istituzioni e del rispetto reciproco. I lavoratori, le famiglie e i giovani lucani meritano una politica che affronti con serietà le sfide quotidiane, non teatrini inutili»