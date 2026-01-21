Mini vitalizi, il dietrofront di Marcello Pittella

3 minuti per la lettura

Dietrofront sui mini vitalizi alla Regione Basilicata. Marcello Pittella scrive alla maggioranza: «Evitiamo la frattura sociale». Plauso di Chiorazzo, esultano i referendari

Il presidente del Consiglio regionale Marcello Pittella avrebbe inviato un messaggio sulla chat dei consiglieri di maggioranza invitandoli a rivedere le proprie posizioni sui vitalizi. Lo rivela il sito angeloma.it, in un articolo di Angelomauro Calza.

MINI VITALIZI, IL MESSAGGIO IN CHAT DI MARCELLO PITTELLA

Nel messaggio, Pittella avrebbe scritto che «le vicende di queste ultime settimane impongono una riflessione corale così come peraltro già anticipata dal Presidente in riunione con i capigruppo. Ho riflettuto molto su quanto sta accadendo in merito alla norma del contributivo e credo che dobbiamo trovare il modo di evitare la frattura sociale che si rischia di generare per tre motivi: la disperazione delle persone in difficoltà che legittimamente non si possono soffermare sul diritto e sul merito della norma approvata; la strumentalità di certa politica, l’aggressività omissiva che la comunicazione fatta dalle “Iene” ha ulteriormente determinato e nella quale io stesso sono cascato in buona fede; senza dimenticare la posizione che il Sindacato in generale ha assunto con punte di estremo vigore e di dubbia etica».

LA PROPOSTA DI PITTELLA

La proposta del presidente è chiara: «Dobbiamo annullare la norma sul contributivo. Completamente. Non vi sono le condizioni di contesto per comprendere le ragioni della stessa e chi amministra la cosa pubblica deve sapersi fermare quando la società non si sintonizza con le sue decisioni su tali materie». E poi ancora: «Apriamo una discussione vera in Consiglio dopo aver presentato una norma abrogativa e facciamolo a viso aperto senza il timore di non essere capiti e di essere strumentalizzati».

MINI VITALIZI, LA SODDISFAZIONE DI CHIORAZZO PER LE DECISIONI DI PITTELLA



Informato dell’indiscrezione, il vice presidente del Consiglio regionale Angelo Chiorazzo ha detto allo stesso sito «apprendo con gioia sollievo e soddisfazione il ravvedimento operoso del presidente Pittella sull’imbarazzante norma presentata dalla maggioranza di centrodestra riguardante i vitalizi. Auspico che si riprenda un cammino di dialogo sui grandi temi decisivi a cominciare dalla sanità, dalla crisi idrica che rischia di mettere in ginocchio la nostra agricoltura e sull’utilizzo delle ingenti risorse provenienti da acqua e petrolio che devono servire allo sviluppo di questa terra creando opportunità di lavoro per i giovani».

MINI VITALIZI, ESULTANO I REFERENDARI



I promotori del referendum di abrogazione dei vitalizi hanno scritto che «se dovessero essere confermate, come auspichiamo, le dichiarazioni del presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, sulla volontà di abrogare la norma sui vitalizi da lui stesso proposta insieme alla maggioranza di centrodestra di cui fa parte, a seguito della nostra azione di promuovere il referendum, sarebbe il primo risultato importante della democrazia partecipata. Ciò significa che le azioni democratiche vere di partecipazione come il referendum producono risultati».

«QUESTO PROVVEDIMENTO NON DEVE PASSARE SOTTO SILENZIO»

«Ci auguriamo che adesso tutti i consiglieri si adoperino affinché i regolamenti attuativi dello Statuto regionale vengano approvati per rendere sempre più esigibili i diritti dei cittadini a poter partecipare e decidere sulle scelte politiche. Nel caso in cui alle dichiarazioni non dovessero seguire atti amministrativi concreti, continueremo a portare avanti le azioni propedeutiche all’avvio della consultazione referendaria. Questo provvedimento non può e non deve passare sotto silenzio. La Basilicata è attraversata da difficoltà drammatiche e le cosiddette “indennità differite”, che altro non sono che mini vitalizi, sono un affronto a tutti i lucani e alle lucane che a stento arrivano a fine mese».