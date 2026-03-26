È lucano il più anziano d’Italia

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È lucano, più precisamente di Avigliano, Vitantonio Lovallo, l’uomo più anziano d’Italia che ieri (25 marzo 2026) ha compiuto 112 anni

È della frazione Sarnelli di Avigliano, nel Potentino, l’uomo più anziano d’Italia. Ieri Vitantonio Lovallo, per tutti “Ziton”, ha compiuto 112 anni. Età convalidata dal Gerontology Research Group (GRG) e da LongeviQuest (LQ). Da giovane pastore e poi mulattiere, fu chiamato a combattere durante la Seconda guerra mondiale.

L’8 settembre 1943 venne catturato in Grecia dalle truppe tedesche: prima l’internamento nell’isola di Rodi, poi la deportazione in un campo di concentramento in Germania. La liberazione arrivò l’otto maggio del 1945, ad opera delle truppe russe.

“Una vita lunga più di un secolo, fatta di sacrifici, lavoro nei campi, amore per la propria terra e una forza fuori dal comune. Dalla guerra, vissuta e raccontata nel suo diario, fino a una quotidianità semplice fatta di vigna, animali e tradizioni, Vitantonio rappresenta un pezzo autentico della nostra storia. Ha lavorato fino a 106 anni, ha attraversato epoche difficili senza mai perdere il legame con la vita e con la sua comunità. Buon compleanno” ha sottolineato il sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca, rivolgendo gli auguri di buon compleanno per i 112 anni di Vitantonio.

Non ha mai voluto guidare né imparare ad andare in bicicletta, preferendo il mulo, fedele compagno di gioventù. E fino ai 109 anni si sbarbava da solo.

Oggi vive accanto alla sua famiglia: ha tre figli, due donne e un uomo. Credente, anche se non praticante, ha sempre seguito uno stile di vita essenziale.

Alimentazione sobria, fatta soprattutto di frutta, legumi e verdure coltivate nella sua terra, e, fino a pochi anni fa, un bicchiere di vino fatto in casa.

Non partecipa più alla vendemmia e ha rinunciato al vino. Quella di Vitantonio Lovallo è una storia che unisce memoria e radici, dolore e resilienza.

Un’esistenza che attraversa generazioni e trasformazioni profonde, restando ancorata a un piccolo borgo lucano. Una figura familiare, stimata da tutti, che ha fatto della semplicità il tratto distintivo della propria esistenza.