Tramutola, la Madonna nella Barca incanta migliaia di fedeli

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A Tramutola la suggestiva processione della Madonna dei Miracoli sulla barca di fiori emoziona migliaia di fedeli. Una tradizione secolare tra fede, storia e identità lucana

TRAMUTOLA- La magia senza tempo della Madonna nella Barca commuove migliaia di fedeli. C’è un momento, ogni anno, in cui il tempo sembra fermarsi. Le luci si affievoliscono, il silenzio avvolge il borgo e gli occhi di un’intera comunità si rivolgono verso la chiesa Madre. È l’istante più atteso, quello che custodisce l’anima più autentica di Tramutola, l’uscita della Madonna dei Miracoli sulla tradizionale barca di rose e fiori. Nei giorni scorsi, migliaia di persone hanno raggiunto il centro valdagrino da ogni angolo della Basilicata e anche da fuori regione per assistere a una delle manifestazioni religiose più suggestive e toccanti del Mezzogiorno.

MADONNA NELLA BARCA, TRAMUTOLA SI ACCENDE DI DEVOZIONE

Una processione ultracentenaria che continua a emozionare generazioni di fedeli e visitatori, unendo fede, storia e identità popolare. Al calare della sera, la statua della Vergine ha fatto il suo ingresso tra la folla su una splendida imbarcazione lunga circa sei metri, interamente ricoperta di rose e fiori e illuminata dall’interno da una luce soffusa che ne esaltava la bellezza. Un’apparizione che lascia ogni volta senza fiato. Le campane, i canti mariani e le preghiere hanno accompagnato il passaggio della Madonna lungo le vie del centro storico, mentre migliaia di fedeli seguivano il corteo con commozione e devozione.

UN RACCONTO DI FEDE, STORIA E TRADIZIONE

La “Madonna nella Barca” non è soltanto una processione. È il racconto di una storia che vive nel cuore della comunità tramutolese. Una tradizione che affonda le proprie radici nell’esperienza degli emigranti partiti verso terre lontane, spesso oltre l’oceano, con il peso della nostalgia e il desiderio di costruire un futuro migliore. A quella barca affidavano le loro speranze, i loro sogni e le loro preghiere, invocando la protezione della Madonna dei Miracoli durante il viaggio. Ancora oggi quel simbolo conserva intatta la sua forza evocativa. La barca di fiori diventa il ponte tra passato e presente, tra chi è rimasto e chi è partito, tra le generazioni che hanno costruito la storia di Tramutola e quelle che continuano a custodirne le tradizioni.

A sostenere la sacra effigie, a spalle, una ventina tra giovani e adulti. Un gesto che si rinnova ogni anno e che rappresenta il passaggio di una fede tramandata di padre in figlio. Lungo il percorso, i rioni del borgo antico si sono vestiti a festa con composizioni floreali, fiaccole e striscioni dedicati alla Vergine. Ovunque si leggevano messaggi di amore e devozione, tra cui il tradizionale “Ave Maria, Tramutola ti onora.”

TRAMUTOLA, MADONNA NELLA BARCA, L’EMOZIONE DIFFICILE DA RACCONTARE

L’emozione era palpabile in ogni angolo del paese. Un’atmosfera difficile da raccontare, fatta di spiritualità autentica e di un profondo senso di appartenenza. La festa religiosa più solenne di Tramutola, legata a un avvenimento miracoloso tramandato dalla tradizione, continua così a rappresentare il cuore pulsante della comunità. Un patrimonio di fede e cultura che supera il trascorrere del tempo e che ogni anno richiama un popolo sempre più numeroso.