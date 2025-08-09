Potenza- Sicignano, issate tre nuove campate sul Raccordo

3 minuti per la lettura

Intervento spettacolare per issare le nuove campate sul raccordo Potenza-Sicignano. Anas, titolare del cantiere, parla di un’operazione di successo

POTENZA – Con un’operazione spettacolare e l’utilizzo di macchine speciali, sono state varate tre nuove campate (numero 8, 9 e 10) della carreggiata in direzione Sicignano del nuovo viadotto “Franco”, sul Raccordo Autostradale 5 “Sicignano–Potenza”.

Operazioni coronate da successo, dicono da Anas, titolare del cantiere.

Al comunicato dell’ente che sovrintende alle strade italiane si è unito anche una nota gemella della Regione Basilicata, che sostanzialmente riporta le stesse informazioni ma aggiunge il commento del vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe: «Questi lavori – dichiara – dimostrano come si stia portando avanti, in coerenza con gli impegni assunti nei mesi scorsi, un’azione concreta per ripristinare e migliorare le strade strategiche che interessano la Basilicata. Interventi di questo tipo, che seguiremo passo dopo passo, non solo aumentano la sicurezza, ma rafforzano i collegamenti con le aree limitrofe e favoriscono lo sviluppo economico del territorio».

«La realizzazione dell’intervento, per un investimento complessivo di oltre 5,5 milioni di euro – spiegano invece da Anas – ha già visto la demolizione integrale dei tredici impalcati in calcestruzzo armato precompresso; in fase di esecuzione la costruzione con strutture miste acciaio corten–calcestruzzo armato, oltre ad attività di manutenzione sui fusti delle pile e delle spalle».

Le tre campate, varate tra il 6 ed il 7 agosto scorso, sono le più imponenti dell’opera (con un’altezza di circa 23 metri e un peso di 65 tonnellate ciascuna) e sono ora posizionate grazie ad una autogru con portata massima da 700 tonnellate, dotata di braccio telescopico di 80 metri, con un’altezza di sollevamento di oltre 150 metri.

ISSATE LE TRE CAMPATE SUL RACCORDO POTENZA-SICIGNANO: “UN INTERVENTO DI ALTO PROFILO TECNICO E INGEGNERISTICO”

«Un intervento di alto profilo tecnico e ingegneristico – aggiungono da Anas – che ha viste impegnate, complessivamente, circa 15 maestranze specializzate. Ad oggi, completate le prime sette campate del viadotto, comprensive dei getti in calcestruzzo armato delle solette e dei cordoli porta-barriere.

In parallelo, proseguono a terra le operazioni di assemblaggio mediante saldature strutturali delle restanti tre campate. L’ultimazione complessiva, con messa in esercizio della carreggiata della nuova opera, è fissata entro la prossima primavera; attualmente la circolazione è comunque garantita in entrambe le direzioni mediante l’attivazione del doppio senso sulla carreggiata in direzione di Potenza».

L’INTERVENTO INNALZA GLI STANDARD DI SICUREZZA E PERCORRIBILITA’

«La conclusione dell’intervento – sottolineano dall’ente – consentirà di innalzare in maniera significativa gli standard di sicurezza e percorribilità di un’infrastruttura strategica, anche per i collegamenti interregionali, situata lungo il più ampio corridoio stradale Salerno–Potenza–Bari, con estensione sulla direttrice Basentana (Ss 407). Lungo l’infrastruttura autostradale (Ra5), Anas ha investimenti attivi per circa 100 milioni di euro, ai quali si sommano gli oltre 200 milioni di euro di investimenti complessivi (compresi gli interventi in fase di progettazione e quelli già ultimati) nel corso dell’ultimo quinquennio».

