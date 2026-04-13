Potenza, Iacchetti esalta il murales di Jorit

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Il comico Enzo Iacchetti a Potenza per un evento si entusiasma per il murales realizzato da Jorit su Hind Rajab

POTENZA – Colpito dal murale realizzato a Potenza da Jorit alla fine del 2025, Enzo Iacchetti di passaggio nel capoluogo ha voluto commentarlo con un video su Instagram.

«Sono a Potenza e questo è il murale di Jorit, Hind Rajab, che è stato ispirato dalla maledetta frase “Definisci bambino” che è stata recitata in tv da una persona che non vorrei mai più incontrare. E rappresenta tutti i bambini, tutte le bambine morti in guerra non solo in Palestina ma in tutto il mondo. Grazie Potenza».

IACCHETTI SUL SUO INSTRAGRAM PARLA DEL MURALES DI JORIT



Iacchetti si riferisce a una vicenda televisiva che lo aveva visto protagonista nel settembre scorso: Eyal Mizrahi, presidente della federazione amici di Israele, fece questa domanda a Enzo Iacchetti nel programma “È sempre Cartabianca”.

L’attore tentava di distinguere una dinamica di guerra che si compie tra due eserciti dalla violenza messa in atto da un esercito contro donne e bambini: «…anche i bambini? Avevano il kalashnikov i bambini?”», aveva gridato. Mizrahi aveva appunto risposto «Definisci bambino».

Iacchetti si era arrabbiato moltissimo e aveva alzato i toni.

“DEFINISCI BAMBINO”



A una sua dichiarazione («Nessuno deve contraddire la verità che stiamo vedendo da mesi»), Mizrahi aveva dato del fascista al comico.

Il quale aveva replicato con veemenza: «Cos’hai detto? Str***, ti prendo a pugni, eh!».

Iacchetti era a Potenza perché sabato ha recitato sul palco del cineteatro don Bosco di Potenza in “Buongiorno, Ministro!”, brillante commedia dello spagnolo Jordi Galceran rappresentata per la prima volta in Italia. Con lui in scena anche Antonella Civale, Elisabetta Mandalari, Ermenegildo Marciante e Gigi Palla.