Marsico Nuovo, esplosione in una palazzina

Attimi di terrore ma nessun ferito grave: è il bilancio dopo un’esplosione in una palazzina a Marsico Nuovo avvenuta nella tarda serata di lunedì 30 giugno

MARSICO NUOVO – Esplosione in un’abitazione, attimi di terrore ma nessun ferito grave. Paura nella tarda serata di lunedì a Marsico Nuovo per un’esplosione avvenuta in un’abitazione in contrada Acqua Solfata. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio sarebbe stato causato da una fuga di gas anche se, al momento, non si esclude alcuna pista. L’onda d’urto è stata avvertita a distanza, generando forte apprensione tra i residenti della zona.

All’interno della casa si trovavano due persone al momento dell’esplosione. Una di loro, una donna, ha riportato lievi ustioni ed è stata subito trasportata all’Ospedale di Villa d’Agri, dove ha ricevuto le cure necessarie. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Potenza, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le prime indagini tecniche per accertare con esattezza la causa dell’incidente. Le operazioni di bonifica e controllo sono proseguite per diverse ore, vista la complessità della situazione.

A fare chiarezza è stato anche il sindaco di Marsico Nuovo, Massimo Macchia, che ha dichiarato: «Nella tarda serata di ieri una fuga di gas si è sviluppata in un’abitazione in contrada Acqua Solfata, in cui vivono due persone anziane. Ne è seguita un’esplosione che ha provocato danni a cose. Uno dei due anziani ha riportato qualche lieve ustione ed è stato medicato in ospedale. Ero presente – continua il sindaco – sul posto insieme al vicesindaco Alfredo Cappa e abbiamo seguito le operazioni dei soccorritori. Voglio ringraziare il personale del 118, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri per la solerzia e la professionalità».

«Vedo in giro – solleva il primo cittadino – qualche foto “ruba-click” con l’immagine di un edificio gravemente danneggiato. Nulla di tutto questo. Tanto spavento, ma per fortuna nessuna grave conseguenza».

Le autorità continueranno a monitorare la zona e a condurre verifiche per chiarire dinamica e responsabilità.