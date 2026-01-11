Potenza, aggredisce la madre, arrestato

2 minuti per la lettura

Dopo anni di angherie, la donna invita a casa il figlio che la minaccia e la picchia la sera dell’Epifania. Un 30enne arrestato in flagranza per maltrattamenti contro la madre. Disposte misure cautelari e divieto di avvicinamento

A Potenza, la sera dell’Epifania, una richiesta di aiuto interrompe il silenzio di una lite familiare che, secondo quanto emergerà, va avanti da tempo. Al 112 arriva la segnalazione di una donna in difficoltà. I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Potenza intervengono immediatamente, applicando il protocollo del “Codice Rosso”, riservato ai casi di violenza domestica. Quando i militari arrivano, trovano una situazione già esplosa. La vittima è una donna costretta a fuggire di casa dopo l’ennesimo episodio di violenza.

MINACCE E PERCOSSE ALLA MADRE, ARRESTATO 30ENNE A POTENZA

Secondo la ricostruzione, il figlio trentenne, residente a Potenza, l’avrebbe minacciata, aggredita e percossa nel corso di una lite degenerata rapidamente. La madre, terrorizzata, riesce a scappare e a chiedere aiuto. Gli accertamenti successivi delineano un quadro più ampio e complesso.

La donna, spiegano gli investigatori, aveva tentato di ricucire un rapporto ormai compromesso, ospitando il figlio nella propria abitazione durante le festività natalizie. Un gesto di apertura che però non produce l’effetto sperato.

L’INVITO A CASA DELLA MADRE PER RICUCIRE IL RAPPORTO

Con la convivenza sotto lo stesso tetto, il giovane torna a manifestare atteggiamenti aggressivi, già emersi in passato, costringendo la madre a lasciare l’abitazione in più occasioni per sottrarsi alle sue reazioni violente. La sera del 6 gennaio segna il punto di rottura definitivo. La donna decide di dire basta e chiama i Carabinieri. Alla presenza dei militari l’uomo, infastidito dalla richiesta di aiuto della madre, pronuncia un’ulteriore minaccia di morte. È l’episodio che fa scattare l’arresto in flagranza per maltrattamenti contro familiari, nell’ambito di una condotta ritenuta reiterata e vessatoria.

LE MINACCE DI MORTE

Il trentenne viene arrestato dai militari dell’Arma dei Carabinieri e, concluse le formalità di rito, posto agli arresti domiciliari in un’abitazione diversa da quella della persona offesa, su disposizione dell’autorità giudiziaria del capoluogo.

Nelle ore successive, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza convalida l’arresto e dispone nei confronti dell’indagato una serie di misure cautelari stringenti: divieto di dimora, divieto di avvicinamento alla madre e ai luoghi da lei abitualmente frequentati e l’applicazione del dispositivo elettronico di controllo. Per l’uomo, come previsto dall’ordinamento, vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

