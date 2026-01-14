Ciclista lucano travolto e ucciso in Puglia

3 minuti per la lettura

Un ciclista di Potenza, Lello Risolo, ha perso la vita in un incidente stradale nel foggiano. Era in compagnia di amici stava percorrendo la provinciale per Sant’Agata di Puglia

Ciclista potentino travolto e ucciso in bici nel Foggiano. Lello Risolo, 65 anni, stimato ciclista di Melfi e colonna della Vultour Bike, ha perso la vita lunedì pomeriggio in un incidente stradale in provincia di Foggia, in territorio di Ascoli Satriano, durante una pedalata in bicicletta. In compagnia di altri amici in bici, stava percorrendo la provinciale per Sant’Agata di Puglia. Per cause da accertare, è stato investito da un’automobile.

CICLISTA LUCANO MUORE IN INCIDENTE IN PUGLIA

Uno scontro violentissimo, di quelli che non lasciano molto scampo. Il conducente del veicolo si è fermato. Vani si sono rivelati i soccorsi per salvare la vita a Risolo. Sui social il suo modo di raccontarsi era chiaro: bici, paesaggi, sudore, sorrisi. «Anche oggi è stata una pedalata a dir poco intensa, il vento era stato veramente tormentoso» aveva scritto sulla sua pagina Facebook il giorno prima della tragedia, mentre si trovava nei pressi di Troia, sempre nel Foggiano. La bici non era solo un hobby, era il suo modo di stare al mondo. La triste notizia è stata comunicata dall’associazione Vultour bike di Melfi.

LELLO RISOLO, UN UOMO AMATO E RISPETTATO

«Lello Risolo è stato travolto da un’auto e non tornerà più a casa – si legge in un messaggio di cordoglio – Un ciclista, un amico, uno di noi. Un uomo che stava semplicemente vivendo la sua passione, come facciamo ogni giorno su quelle stesse strade. In questo momento di immensa tristezza, tutta la famiglia Vultour Bike si stringe attorno alla sua famiglia e ai suoi cari, esprimendo le più sentite condoglianze. Pedalerai per sempre con noi».

LE CONDOGLIANZE PER IL CICLISTA MORTO NELL’INCIDENTE

Alle condoglianze si sono associati numerosi gruppi ciclistici della Basilicata e anche della Puglia. Risolo era un grande appassionato di bici e usciva regolarmente per lunghi percorsi. Inoltre aveva una grande passione per le auto d’epoca e abitualmente frequentava i raduni. Risolo era un personaggio noto in Basilicata. Nato e cresciuto nell’area del Vulture, con i suoi paesi arrampicati sulle colline e le salite che sono diventate allenamento e compagnia, Lello era legato in modo speciale a Melfi e al suo territorio. Dolore e commozione è stata espressa anche dall’Asd Team Alto Bradano, un’associazione sportiva dilettantistica con sede a Maschito.

IL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E ALLA VULTOUR BIKE

«La nostra vicinanza e il nostro sostegno vanno a tutta la squadra Vultour Bike e alla famiglia del nostro compagno ciclista Lello. Questo tragico evento ci ricorda l’importanza della sicurezza stradale e la necessità di una guida responsabile, ricordate che ci sono persone su quelle bici, persone con sogni, passioni e famiglie – scrive l’associazione – La vita è fragile, ma l’attenzione e la prudenza possono fare la differenza. Guidate con attenzione, rispettate i ciclisti e le altre persone sulla strada. Ricerchiamo di onorare la memoria del nostro compagno continuando a pedalare con passione e determinazione, ma sempre con la massima attenzione e rispetto per la sicurezza di tutti. Un pensiero speciale alla famiglia e agli amici del nostro compagno. Siamo con voi in questo momento difficile».

Oltre al dolore, la scomparsa di Lello Risolo riaccende prepotentemente i riflettori sul tema della sicurezza stradale e sulla vulnerabilità dei ciclisti. La comunità melfese, colpita al cuore, invoca ora una riflessione profonda sulla convivenza tra mezzi a motore e biciclette, affinché tragedie simili non debbano più ripetersi.

Da oggi, su quelle stesse strade che portano dal Vulture verso la Puglia, ogni gruppo che scenderà in Strada provinciale 119 saprà di avere un compagno in più da ricordare.