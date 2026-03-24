Val D’Agri, giovane aggredisce con violenza la madre

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Violenza in famiglia, in Val d’Agri un caso di aggressione da parte di un figlio contro la madre, nel Vulture-Melfese un caso di stalking

Due arresti in poche ore, nella giornata di ieri, lunedì 23 marzo 2026, in provincia di Potenza nell’ambito degli interventi attivati con il “Codice Rosso”, la procedura che consente un intervento rapido delle forze dell’ordine nei casi di violenza domestica o di genere. I carabinieri sono intervenuti in due episodi distinti, uno in Val d’Agri e l’altro nel Vulture-Melfese.

VAL D’AGRI, MADRE AGGREDITA DAL FIGLIO



Il primo caso in Val d’Agri, dove i militari della stazione di Montemurro intervengono dopo una richiesta di aiuto arrivata al 112. Quando la pattuglia raggiunge l’abitazione trova una donna appena aggredita dal figlio. La vittima presenta evidenti segni al volto e viene accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale “San Pio da Pietrelcina” di Villa d’Agri, dove i medici le riscontrano un trauma facciale che avrà bisogno di alcuni giorni per guarire. Per il giovane scattano immediatamente gli arresti domiciliari con l’accusa di aggressione e lesioni personali.

STALKING NEL VULTURE MELFESE



Il secondo intervento riguarda invece un caso di atti persecutori. A muoversi sono i carabinieri della Compagnia di Melfi dopo la segnalazione in un centro del Vulture Melfese di una donna che riferisce dell’ennesima incursione dell’ex convivente sotto casa.

L’uomo avrebbe forzato il cancello dell’abitazione nel tentativo di entrare con un pretesto, allontanandosi poco prima dell’arrivo dei militari. Le ricerche partono immediatamente e si concentrano nella zona.

L’uomo individuato il giorno successivo a Melfi: durante il controllo i carabinieri lo trovano anche in possesso di un coltello vietato, subito sequestrato.

Gli accertamenti successivi consentono di ricostruire una serie di comportamenti persecutori ai danni della ex compagna, sfociati nell’arresto. Per l’uomo si aprono così le porte del carcere di Melfi.

Entrambi i provvedimenti sono esaminati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, che convalida gli arresti.

AGGRESSIONE ALLA MADRE, SCATTA IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO



Per il giovane fermato in Val d’Agri è disposto il divieto di avvicinamento alla vittima, mentre per l’uomo accusato di stalking nel Vulture Melfese la custodia cautelare in carcere.

I due episodi si inseriscono nell’attività di contrasto alla violenza domestica e di genere portata avanti dai carabinieri sul territorio. L’invito delle forze dell’ordine resta quello di segnalare immediatamente situazioni di pericolo o comportamenti violenti chiamando il 112 o rivolgendosi alle stazioni dell’Arma presenti sul territorio.