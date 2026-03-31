Ruoti, un uomo muore schiacciato sotto il suo trattore

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Si capovolge il trattore, muore 70enne. L’incidente a Ruoti, lungo la provinciale 7. Inutili i soccorsi

Un uomo è morto mentre era impegnato alla guida del trattore: è uscito fuori strada ieri pomeriggio, lunedì 31 marzo 2026, lungo il tracciato della strada provinciale 7, in aperta campagna, nel territorio di Ruoti – secondo quanto risulta nel tratto che passa nelle vicinanze del cimitero – finendo quindi la sua corsa all’interno di un terreno circostante dove c’è la presenza di un uliveto.

UOMO SCHIACCIATO DAL TRATTORE MUORE A RUOTI

L’uomo – si tratta di un settantenne ruotese – ha perso in questo modo la vita, finendo schiacciato dal proprio mezzo che si è ribaltato dopo l’uscita dal tracciato stradale. Si tratta, secondo le prime indiscrezioni, di un mezzo di lavoro dalle dimensioni abbastanza ridotte: secondo i Vigili del Fuoco infatti è un trattorino cosiddetto “Rambo”.

LE CAUSE DELL’INCIDENTE AL VAGLIO DEGLI INQUIRENTI

Le cause che hanno determinato la perdita del controllo del mezzo e causato la fine della sua corsa nel vicino uliveto sono tuttora al vaglio degli inquirenti. Sul posto, infatti, subito dopo il tragico incidente, sono immediatamente accorsi sia i Vigili del Fuoco che il personale della viabilità della Provincia di Potenza.

I Carabinieri da subito impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti che hanno determinato l’accaduto e infine anche i sanitari del 118 Basilicata Soccorso: questi ultimi tuttavia, una volta giunti sulla provinciale 7, sul luogo dove si è verificato incidente, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso del settantenne ruotese.

RUOTI, TRATTORE SI RIBALTA, INUTILI I SOCCORSI

Al momento, terminati i rilievi tecnici da parte dei carabinieri, restano al vaglio degli inquirenti tutte le possibili cause che hanno portato al tragico incidente: a cominciare da quella di un possibile malore sopraggiunto all’improvviso.