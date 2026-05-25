Elezioni comunali in Calabria, seggi aperti fino alle 15

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Elezioni, seconda giornata di voto in Calabria: seggi aperti fino alle 15 in 77 Comuni. Affluenza al 47,04%. Reggio stabile, calo a Crotone

Seggi riaperti dalle 7 di questa mattina, lunedì 25 maggio 2026, e operazioni di voto in corso fino alle 15 per la seconda e ultima giornata delle elezioni amministrative. In Calabria sono 77 i Comuni ancora chiamati al rinnovo di sindaci e Consigli comunali, tra cui i capoluoghi di provincia Reggio Calabria e Crotone, oltre ad altri tre centri sopra i 15mila abitanti. Al termine delle votazioni prenderà il via lo spoglio delle schede.

ELEZIONI, AFFLUENZA, IL DATO IN CALABRIA

Il terzo rilevamento ufficiale sull’affluenza, registrato alle 23 di ieri, domenica 24 maggio 2026, restituisce un quadro complessivamente stabile ma con alcune differenze territoriali.

A Reggio Calabria si conferma una buona partecipazione: ha votato il 48,36% degli aventi diritto, dato leggermente inferiore rispetto al 49,47% registrato nella precedente tornata del 2020.

Diversa la situazione a Crotone, dove si registra un calo più marcato: alle urne il 48,06% degli elettori contro il 51,54% di cinque anni fa.

Nel complesso, nei 77 Comuni calabresi coinvolti, l’affluenza si attesta al 47,04%.

I DATI NEI COMUNI SOPRA I 15MILA ABITANTI

Nei centri con popolazione superiore ai 15mila abitanti emergono andamenti differenziati:

Castrovillari registra il 45,88% (in aumento rispetto al 44,35% del 2020)

San Giovanni in Fiore arriva al 44,64% (42,61% nella precedente tornata)

Palmi si ferma al 47,43%, in netto calo rispetto al 63,83% del 2020

ELEZIONI IN CALABRIA, VERSO LE SPOGLIO

Con la chiusura dei seggi alle 15, inizieranno immediatamente le operazioni di scrutinio che definiranno i nuovi assetti amministrativi nei Comuni calabresi coinvolti. L’attenzione resta alta soprattutto nei capoluoghi e nei centri più popolosi, dove il risultato potrebbe avere riflessi anche sugli equilibri politici regionali.

Hanno raggiunto il quorum e dunque hanno di fatto già i sindaci , il comune di Acquaro e Spilinga, nel vibonese e Santo Stefano in Aspromonte e Platì, nel reggino