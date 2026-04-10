Bradanica, incidente mortale, perdono la vita padre e figlio

1 minuto per la lettura

Scontro mortale contro un autobus di linea per padre e figlio di Massafra, sulla statale Bradanica. Nulla da fare per i due pugliesi. Lievi ferite per il conducente di un bus

NON hanno avuto scampo padre e figlio di Massafra, ieri pomeriggio, giovedì 9 aprile 2026, attorno alle 15, dopo essersi scontrati frontalmente con la loro Fiat Punto contro un autobus di linea.

L’incidente è avvenuto sulla statale Bradanica (Ss 655) nei pressi Diga del Basentello all’uscita Fontana Vetere, in territorio di Genzano.

STATALE BRADANICA, PADRE E FIGLIO SI SCHIANTANO CONTRO AUTOBUS DI LINEA



Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, Carabinieri e Vigili del Fuoco. Ma per i passeggeri dell’utilitaria, uno di 59 e l’altro di 27 anni, non c’è stato nulla da fare. Mentre il conducente dell’autobus, che ha riportato soltanto lesioni lievi, è stato trasferito in codice verde presso il presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Melfi per gli accertamenti del caso.

Ultimate le operazioni di soccorso i tecnici dell’Anas sono intervenuti per mettere in sicurezza il tratto stradale interessato. In serata, quindi, è stata revocata l’ordinanza di chiusura temporanea della statale in entrambe le direzioni di marcia, che ha provocato pesanti rallentamenti alla viabilità locale.

Incerte le dinamiche e le responsabilità dell’accaduto, su cui proveranno a far luce le forze dell’ordine, dopo i rilievi effettuati sul posto.