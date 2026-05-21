Incidente sul lavoro, morto un operaio a Monterosso Calabro

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Un grosso ramo si sarebbe staccato colpendolo alla testa mentre lavorava in una ditta boschiva: morto un operaio 63enne a Monterosso Calabro

VIBO VALENTIA – Tragedia questa mattina (21 maggio 2026) a Monterosso Calabro dove un uomo è deceduto a seguito di un incidente sul lavoro. La vittima è un operaio del posto, Rosario Pulerà, 63 anni, impegnato per conto di una ditta di legnami nelle operazioni di taglio degli alberi in una zona boschiva di località Chalet Pozzetti. Ditta incaricata dal Comune che aveva disposto la pulizia dell’area sita in una zona isolata, a qualche chilometro dal paese.

Secondo una prima ricostruzione, un grosso ramo si sarebbe improvvisamente staccato, colpendo l’operaio alla testa in modo violento. Sono stati i colleghi del 63enne a far scattare l’allarme chiamando il 118 che ha inviato sul posto un elicottero. Tuttavia, stante la gravità della ferita al capo, ogni intervento si è rivelato inutile in quanto l’uomo è deceduto poco dopo.

Pulerà lascia moglie e tre figli. Il sindaco uscente, Antonio Lampasi, unico candidato alle elezioni in programma domenica e lunedì prossimi, ha esternato la propria costernazione anche a nome dell’amministrazione per l’accaduto nei confronti dei familiari dell’operaio.