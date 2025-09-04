Appalti a Potenza, altro affidamento diretto in Comune

2 minuti per la lettura

Appalti a Potenza: nuovo affidamento a trattativa diretta alla ditta pigliatutto del Comune. Estesi i lavori contestati dall’opposizione per i rapporti tra imprenditore e sindaco

VERRANNO estesi all’intersezione con il rondò Tre Cancelli i lavori di allargamento della sede viaria di via Domenico Di Giura.

Lo ha deciso nei giorni scorsi l’ufficio Manutenzione del patrimonio e viabilità del Comune, affidando le opere alla Pace Rocco Costruzioni srl.

«Durante il completamento delle lavorazioni dell’appalto in oggetto – si legge nelle motivazioni della determina di spesa – ravvisata la necessità di estendere l’allargamento della sede viaria all’intera bretella ed effettuare le medesime lavorazioni connesse e funzionali alla viabilità».

«Essendo detto tratto viario funzionalmente connesso a quello incluso nell’appalto originario – prosegue la determina – risulta opportuno e necessario intervenire così da permettere la realizzazione di tutti i lavori supplementari necessari ad eliminare le criticità riscontrate e portare a definitiva conclusione l’intervento che, diversamente, rimarrebbe “monco” con gravi pregiudizi per la viabilità e la sicurezza stradale».

Quanto alla scelta del contraente il dirigente comunale Vito Di Lascio spiega che trattandosi di lavori per appena 19mila euro (più Iva) la ditta Pace è individuata senza consultarne altre, «così da ridurre al minimo i tempi di attuazione, perseguendo al contempo, la proposta di un’offerta economicamente vantaggiosa». Sebbene il ribasso offerto, del 5,1%, non paia una grande cosa.

APPALTI A POTENZA: LE POLEMICHE PREGRESSE

A fine dicembre dell’anno scorso la Pace Rocco costruzioni si era già vista affidare, sempre a trattativa diretta, 46mila euro di lavori stradali dell’originario progetto di allargamento di via Di Giura.

Ne erano seguite polemiche in consiglio comunale dal momento che la ditta è la stessa che ha curato la ristrutturazione del palazzo acquistato dalla moglie del sindaco Vincenzo Telesca in piazza Matteotti nel 2022. Lì dove ha appena aperto i battenti la sua nuova attività di affittacamere.

Nei mesi successivi il nome della ditta Pace era riemerso anche in relazione al progetto, caldeggiato dal sindaco Vincenzo Telesca, di realizzare la nuova piscina olimpionica a Lavangone, lì dove il suo titolare possiede dei terreni interessanti e ha già progettato di realizzare proprio un impianto simile.

A giugno, poi, è arrivata l’aggiudicazione ala Pace Rocco costruzione dei lavori da 6milioni di euro per la riqualificazione del palazzetto dell’ex Coni di Montereale. Lavori finiti al centro di un contenzioso al Tar, che ha confermato l’aggiudicazione permettendo l’avvio della progettazione esecutiva.