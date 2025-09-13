Sanità, parla la moglie di un ammalato Sla: politica lucana assente

6 minuti per la lettura

Le amare parole della moglie di un ammalato di Sla interrogano la politica lucana assente. Dal maggio scorso, i malati di Sla in Basilicata (sono almeno 50) non percepiscono più il contributo regionale destinato alle famiglie. Una situazione pesante. «Chi decide le cose della sanità venga a vedere come viviamo»

A Melfi, in una casa qualunque, la vita di Claudio e di sua moglie Raffaella è scandita dai respiri incerti, dalle macchine accese accanto al letto, dalla paura che ogni crisi possa essere quella definitiva. Claudio, quasi 54 anni, convive da due anni con la Sla. La diagnosi arriva due anni fa come «un mattone sulla testa», racconta la moglie. Da allora nulla è più normale. Nulla, tranne l’assenza di risposte da parte delle istituzioni. Dal maggio scorso, i malati di Sla in Basilicata non percepiscono più il contributo regionale destinato alle famiglie.

Cinquantaquattro nuclei, cinquantaquattro storie simili: esistenze fragili, già piegate dal peso della malattia, oggi lasciate senza sostegno economico. E quando quel contributo tornerà, assicurano dalla Regione, sarà comunque ridotto e in parte trasformato in voucher da rendicontare. Una burocrazia che stride con la parola «umanizzazione» delle cure tanto invocata nei documenti ufficiali.

La voce di Raffaella corre, si interrompe, si infervora: è rabbia, ma una rabbia che nasce dalla stanchezza e dalla paura. Racconta: mentre Claudio è ricoverato a Bari per riabilitazione respiratoria, ha una crisi che rende evidente quanto sia fragile il confine tra vita e morte. È allora che la famiglia viene a sapere dell’esistenza del contributo regionale, pensato per sostenere i malati e chi se ne prende cura.

La prima domanda presentata da Raffaella viene rigettata: la diagnosi di Claudio è stata effettuata fuori regione, al Gemelli, e serve invece un certificato del territorio. Solo grazie all’aiuto di un medico disponibile riesce a ripresentare la richiesta e a ottenere finalmente l’accesso al beneficio. Ma i fondi sono già agli sgoccioli.

«Nessuno mi dice che sono quasi finiti. Io lo vengo a sapere da un’altra signora nella mia stessa condizione. E quando chiedo spiegazioni al Comune capofila, Rapolla, mi danno un foglietto: i fondi sono terminati. Stop».

È in quel foglietto, in quel riquadro di carta, in quelle poche righe, che la pazienza, la fiducia e la speranza di Raffaella si incagliano. Può un piccolo estratto di burocrazia provocare le lacrime? Può, se in quelle misere righe c’è l’abisso che separa le autorità dal cittadino. Da allora è un rincorrersi di promesse e rinvii. Ogni mese, assicurazioni che il nuovo bando sia «in uscita». Ogni volta, un’altra attesa. Nel frattempo la vita scorre, la malattia non rallenta.

«Io non so se mio marito ci sarà ancora quando decideranno – dice Raffaella – Questo contributo serve oggi, non domani».

La sua voce si incrina quando racconta delle spese quotidiane: gli specialisti da pagare privatamente, perché i tempi della sanità pubblica non si conciliano con la Sla; i viaggi in ambulanza da 700 euro per raggiungere un centro a Roma, indispensabile ma lontano; le macchine che servono per respirare, sempre pronte a rompersi.

«Non ho la moltiplicazione dei pani. Una pensione ridotta non basta. Io non lavoro, perché mio marito ha bisogno di me ventiquattro ore al giorno. E allora con quali soldi pago un’assistente? Con quali soldi vado avanti?».

Il sostegno economico, anche quando è erogato, non è un lusso, ma un argine alla disperazione. Serve alle visite mediche, ai farmaci, all’assistenza. E adesso, in base alle nuove regole di cui si parla – ma di cui nessuno sa nulla di certo, come in un racconto di Kafka – bisogna rendicontare tutto. Trasformarsi in manager del dolore. Ma Raffaella è una moglie che deve decidere se chiamare uno pneumologo a pagamento per non rischiare la vita del marito.

A rendere ancora più amara la vicenda, il confronto tra le parole ufficiali e la realtà vissuta. Si parla di umanizzazione delle cure, di servizi da rafforzare, di inclusione. Poi, nella quotidianità, tutto si traduce in corse affannose tra uffici, in bandi scoperti per caso da altri pazienti, in promesse che restano sulla carta.

«Vorrei che chi decide venisse a passare una giornata con noi, senza filtri – dice Raffaella – Solo un giorno: la notte senza sonno, le crisi improvvise, la paura che la macchina della tosse non funzioni. Una giornata solamente».

Claudio ascolta, tace, soffre. A volte confida di sentirsi «un peso», di voler «andare via». È la malattia, certo, ma è anche la sensazione di essere dimenticati, lasciati soli. Perché accanto alla fatica fisica, quotidiana, c’è quella invisibile: la solitudine delle famiglie.

«Se non ci fosse l’Aisla – ammette Raffaella – noi saremmo in una giungla. Sono loro che ci aiutano a organizzare i viaggi, a orientarci. Ma le istituzioni, quelle vere, dove sono?».

La storia di Claudio e Raffaella – genitori di un adolescente – non è diversa da quella delle altre 53 famiglie lucane che attendono risposte. Non chiedono privilegi, ma solo di vivere con dignità la malattia.

«Quando vi deciderete – dice un giorno Raffaella a un funzionario – se mio marito non ci sarà più, di quel contributo non saprò che farmene». Una frase più che dura, vera.

Da parte della Regione Basilicata è appena giunta la promessa di un nuovo stanziamento regionale. Ma è proprio contro una promessa tradita che l’Associazione Italiana sclerosi laterale amiotrofica tre giorni fa aveva denunciato la situazione. Il 15 luglio, dopo tanta attesa, la situazione sembra sbloccarsi: in un incontro con l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, la Regione s’impegna a «non lasciare sole le famiglie colpite dalla Sla», manifestando «attenzione concreta verso i loro bisogni reali».

Non va come sperato: «Il Fondo regionale non è stato ripristinato; i pagamenti degli assegni di cura sono fermi a maggio 2025; le cure domiciliari non hanno alcuna prospettiva di rafforzamento; i contatti istituzionali promessi non hanno avuto seguito», dichiarano i vertici nazionali dell’Aisla da Milano. E Pina Esposito, segretario nazionale: «Non si tratta di burocrazia lenta ma di un deliberato fallimento politico. Ogni giorno senza risposte è un insulto alla dignità di chi vive con la Sla e alla pazienza delle famiglie».

Oggi, ancora una volta, si parla di bandi, procedure, tempi da definire. Intanto il tempo delle famiglie corre veloce, consumato dalle notti in bianco e dal peso di una quotidianità insostenibile. Raffaella lo dice senza retorica, mentre va avanti, trovando dentro di sé una forza inimmaginabile: «Non so con quante ossa uscirò indenni alla fine di questa storia. Ma oggi non ho tempo per pensarci. Devo andare avanti».

Forse proprio in queste parole si concentra il senso di una denuncia che non è solo rabbia privata, ma grido civile. Parlare di umanizzazione delle cure non significa scriverlo nei piani regionali, ma guardare in faccia chi lotta ogni giorno e non voltarsi dall’altra parte.

«I malati di Sla – dice Raffaella, scandendo una per una le parole – sono persone. Persone. Hanno la piena coscienza di cosa accade loro. Anzi, sono più sensibili e intelligenti degli altri. Se non parlano è perché a volte non ce la fanno».

Non parlano. Ma la loro voce si sente forte.